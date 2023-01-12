PTT之父破解「流水席對話」嘆：割床墊至少還有床墊
社群臉書近日如連續劇般的「流水席之亂」引起網友熱議。台灣PTT之父杜奕瑾昨(11)日在臉書發文提醒網友，虛假對話產生器能創作出包括LINE介面中的對話內容，他建議「以後看到爆系的對話先有心理準備知道一下有這東西存在，不用太認真」。
杜奕瑾昨日透過臉書分享能創作出包括LINE介面在內的虛假對話產生器，他提醒大家日後閱讀網路文章「先有心理準備」，隨文附上工具教學頁面，並援引小S與汪小菲的床墊梗，嘆「割床墊至少還有床墊」。呼籲大家網路文章其實有其真偽性。
杜奕瑾並建議大家對「流水席之亂」就別再傳了，他還質疑，「大家看連續劇，除了推廣爆社外，是想蓋掉什麼事情？」提醒網友不要為了「看劇」，忽略了原本應該關注的新聞。
網友見文恍然大悟，大呼：「原來是這樣！」、「居然還有這種程式」、「跟梗圖產生器類似的感覺」、「看過幾篇就知道是農場文了，發文模式遇輯都一樣」、「更多人知道後，低卡跟PTT又要更上層樓了」、「有點常識的，都知道爆系社團裡幾乎都是假帳號！平時就Po些懷念文，等到執政黨出包時，這些蟑螂就跑出來了」。
也有網友覺得，「原來這不是常識？」表示這套對話產生器已風行許久，通常都被用在梗圖創作或撿手機文學，「對話截圖本來就不能信，造假門檻超低」。
大家並猜想，杜奕瑾說的「想蓋掉的事」，究竟是哪件事，有人認為「看來辦桌文是要洗桃園缺水」，有網友還說：「台灣有關政治與社會輿論走向，完全被人為主導」！「真真假假的世界」還真是難辨真偽，「只能說網路看文真的要保有獨立思考的能力」。
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