酷航竄濃煙全是行動電源「燒掉」惹禍！教你4注意事項、這動作最常犯錯

酷航機艙冒煙結果出爐！據國家運輸安全調查委員會調查報告表示，昨（10）日一架從桃園飛往新加坡的TR993班機原定晚間7點40分起飛前，機艙內有1名旅客的行動電源突冒煙起火，導致竄出濃煙，造成2名旅客輕微受傷，也讓民眾疑慮行動電源是否「真的不安全」。《聯合新聞網》整理出4項注意事項，其中1項恐怕會讓一般民眾曝露在危險中！

1.行動電源禁止託運、請帶上飛機

事實上，交通部民用航空局（民航局）規定行動電源「必須以手提行李方式攜帶（上機）」，一律禁止託運，若遭發現託運者，恐遭罰2至10萬元。本（1）月10日發生酷航機艙電源起火事件，也讓批踢踢（PTT）網友驚呼只是放在行李裡就冒煙起火，「代表規定隨身攜帶、不可託運（的規定）有道理耶。」

酷航一架桃園機場飛往新加坡TR993班機昨天晚間7點40分起飛前，於機艙內發生行動電源閃燃。圖／運安會提供

不能將行動電源放入行李箱託運，其實是因為貨艙不像有乘客的機艙一樣會調整艙壓，若行動電源放入貨艙，可能會因壓力不同導致膨脹、爆炸起火，產生飛安意外。

2.不可在飛機上用行動電源充電

部分民眾也許趁飛機飛在空中時悄悄地拿出行動電源為iPhone等3C產品充電，其實這動作很NG，但又容易被忽略喔！因可能在行動電源的使用過程中產生化學反應，導致冒煙等意外，多家航空公司官網，像是中國國際航空也明定不可在飛行途中使用行動電源。

建議直接使用飛機座位上的USB充電孔充電較為安全，但也要注意飛機滑行、起飛和降落期間，均禁止使用。

新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內出現火勢竄出白煙。圖／取自前桃園市議員王浩宇臉書

3.我可以帶幾顆行動電源？

依民航局「旅客及組員可攜帶或託運上機之危險物品」規定，備用電池（行動電源）僅限個人使用外，旅客最多可以帶2個未超過100瓦特小時（又稱瓦時，Wh）的備用鋰電池上飛機（若為100至160瓦時則需先告知航空公司），且每個電池都需通過聯合國「測試和標準手冊」第3部分的38.3節每項試驗要求。超過160瓦特小時的大型鋰電池則禁止攜帶。

4.瓦時和其他數字怎麼看？

行動電源上頭常出現mAh（毫安培小時）、電壓（V）單位，但怎麼看就是沒看到「瓦時（Wh）」，讓人霧煞煞不知如何是好。其實它有一個計算公式可以計算。

瓦時（Wh）＝毫安培小時（mAh）÷ 1000 × 電壓（V）

以《聯合新聞網》編輯手上拿的這顆行動電源為例，相當貼心（？）直接先標出有17瓦時（Wh），若沒自動計算的話，也可以看到該行動電源為額定電容量3400mAh、電壓為5V，故算式為3400 ÷ 1000 × 5＝17瓦時，在安全的範圍內，帶上機是沒問題的喔。

行動電源瓦時計算方法。（圖／聯合新聞網）

桃園國際機場臉書也提醒，行動電源等物品必須隨身攜帶上飛機，但也有細項規定，就讓《聯合新聞網》來告訴你。（翻攝自桃園國際機場臉書）

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