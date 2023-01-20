過年追劇計畫啟動！這14部2022夯劇都看過了嗎？

去年一整年工作行程滿檔，是否因此錯過許多好看的劇呢？過年有較多時間可以休息，正好能補追沒看到的好戲，以下便盤點14部在2022年擁有高話題度的影劇、動漫；其中，去年年底一播出就獲好評的《黑暗榮耀》，第二季也預計在今年3月上映，不妨趁現在把第一季追起來吧！

愛情篇

社內相親

女員工代替好友參加相親，卻發現相親對象是公司的新任社長，兩人也因此牽起一段「孽緣」。此劇雖然有許多「霸道總裁」老梗，但節奏不拖沓，女主角為了嚇跑相親對象的搞笑劇情，更讓該劇一開播就引爆話題。

必看理由：除了主CP的感情線，副CP「進度大超前」的場面刻劃也非常吸睛。

主要演員：安孝燮、金世正、金旻奎、薛仁雅

播出平台：Netflix

二十五，二十一

描寫1998年時18歲的擊劍選手與22歲男子的相遇，以及兩人在各自21歲和25歲時展開的戀情。除了感情線的發展，該劇對於友情、親情、男女主角朝夢想努力奮鬥的刻畫也很動人。

必看理由：話題度高，男女主互動有趣，金泰梨的逆齡演出也廣受好評。

主要演員：金泰梨、南柱赫

播出平台：Netflix

First Love 初戀

啟發自宇多田光的兩首歌曲〈First Love〉和〈初戀〉，該劇描繪一對男女在學生時代成為彼此的初戀，卻因故分開，並在中年時重逢的故事。雖然劇中車禍、失憶等橋段有些許老套，但配上北海道的美景、宇多田光的歌，幸福卻帶有遺憾的情節，仍刺激眾多觀眾的淚腺。

必看理由：被封為「2022年底現象級神劇」。

主要演員：滿島光、佐藤健

播出平台：Netflix

silent 說不出口的愛

他們因「聲音」而結緣，並在好友的助攻下在高三時交往，然而男方卻在畢業後突然消失。8年後，「被分手」的女方在街上看到男方身影，並攔下他，多年後見面的此刻，她才得知男方當初不告而別的原因。

必看理由：除了虐心的感情線，也能從中理解後天聽障者的生活，演員演繹8年後首見面的場景更逼哭許多人。

主要演員：川口春奈、目黑蓮、夏帆、鈴鹿央士、篠原涼子

播出平台：KKTV

議題篇

非常律師禹英禑

講述患有自閉症類群障礙的女主角進入律師事務所之後的故事，除了父母輩的故事、職場上的成長和男女主角的感情發展，每一個訴訟案件涉及的不同群體、議題，以及法庭上的交鋒也非常精彩。

必看理由：沒有所謂的大反派，人物性格刻畫寫實，故事暖心又有笑點。

主要演員：朴恩斌、姜泰伍、姜其永、河允景、朱鐘赫

播出平台：Netflix

少年法庭

劇情講述一名厭惡少年犯罪的法官，在地方法院的少年法庭任職，面對惡劣的犯罪事件，她必須在個人情感和追求正義的心境中不斷掙扎。劇中的案件也刻劃了未成年人殘忍的一面，加上部份故事取材自真實案件，更讓人不寒而慄。

必看理由：每一個案件都令人震撼，並引發社會對於少年犯處置的思考。

主要演員：金憓秀、金武烈、李聖旻、李姃垠

播出平台：Netflix

黑暗榮耀

女主角高中時慘遭霸凌，卻孤苦無援，最終退學。蟄伏多年，她重回母校當班導師，並對當初的5名霸凌者展開復仇。

必看理由：第二季會在今年3月上線，再不追就跟不上之後的劇情。

主要演員：宋慧喬、鄭知蘇、李到晛、林智妍、辛叡恩、廉惠蘭、朴成勳、鄭星一、金赫拉、車珠英、金建宇

播出平台：Netflix

她和她的她

一名事業有成的獵頭顧問在職場上頻遭騷擾，之後更遇上一場車禍，醒來後，她發現周遭人事物與自己的認知有差異。隨著女主角拾回記憶，前面鋪陳的懸疑情節有了解答，一切都跟女主角國中時代的遭遇有關。

必看理由：在女性角色的刻畫上有許多著墨，涉及恐怖情人、權勢性侵、數位性別暴力等議題。

主要演員：許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、丁寧、伊正、徐鈞浩

播出平台：Netflix

村裡來了個暴走女外科

改編自同名小說，講述一名女醫生來到鄉下醫院後與當地人的互動，逗趣情節中亦能引發觀眾對於偏鄉醫療的思考。

必看理由：姊弟戀、台灣醫療現況的刻畫，以及大尺度唯美床戲皆是看點。

主要演員：蔡淑臻、朱軒洋、湯志偉、楊麗音、風田、杜姸、許乃涵、張再興、夏靖庭

播出平台：Hami Video、MyVideo、LINE TV、Netflix

奇幻篇

睡魔

改編自DC出版的同名漫畫，劇情以「夢」為主角，講述「夢」意外被人類囚禁，並在脫逃後取回力量，尋找自身存在意義的奇幻故事。除此之外，「死亡」、「欲望」、「絕望」等抽象概念也被具象化，劇中「夢」與路西法的決鬥也是一大看點。

必看理由：龐大的世界觀和角色，以及足以媲美電影的特效和場景。

主要演員：湯姆·史特瑞吉、波伊德·霍布魯克、巴頓·奧斯華關、朵琳·克莉絲蒂、大衛·休里斯、珍娜·科爾曼、查爾斯·丹斯

播出平台：Netflix

星期三

改編自經典之作《阿達一家》，故事聚焦在女兒「星期三」的校園生活，「星期三」因幫弟弟復仇而被退學，並轉學到奈落學院，在破解一連串靈異、謀殺案件的同時，特立獨行的「星期三」也慢慢與他人建立起友情。

必看理由：演員幾乎不眨眼的演繹，以及劇中「星期三」的暗黑厭世金句。

主要演員：珍娜·奧蒂嘉、關朵琳·克莉絲蒂、瑞琪·琳德赫姆

播出平台：Netflix

今際之國的闖關者 第二季

改編自同名漫畫，該劇描述一群人突然進入另一個「東京」，並被迫參加一場又一場的殘酷遊戲，以此獲得簽證，並在「今際之國」生存。第二季的關卡難度除了比第一季高，最終也揭曉「今際之國」存在的原因，當中亦涉及人生觀的探討。

必看理由：除了關卡的設計精彩，也能從各個角色看不同群體的人生故事。

主要演員：山崎賢人、土屋太鳳、三吉彩花、仲里依紗、朝比奈彩、村上虹郎、山下智久

播出平台：Netflix

動漫篇

間諜家家酒

一名頂尖間諜為了達成任務，必須讓「自己的小孩」進入名校讀書，為此，間諜以精神科醫生的身分，找到「妻子」和「女兒」，卻不知道妻子的真實工作是殺手，女兒則是能讀心的超能力者。三人互相隱瞞真實身分，並組成虛假家庭，各種笑料、溫馨故事也由此展開。

必看理由：除了安妮亞「呵」的名場面，還可以看到其他經典表情是如何誕生的。

主要聲優‎：種崎敦美、‎江口拓也、‎早見沙織、‎小野賢章

播出平台：巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、LiTV、MyVideo、friDay影音、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、愛奇藝、Netflix、bilibili

鏈鋸人

劇情講述主人公為了償還父親的債務，與鏈鋸惡魔波奇塔合作獵殺惡魔的故事。某次的瀕死，讓他變成半魔半人的存在，並加入公安部門，與成員一同獵殺惡魔。

必看理由：原作人氣高、不按牌理出牌的劇情。

主要聲優：戶谷菊之介、楠木燈、坂田將吾、菲魯茲·藍

播出平台：巴哈姆特動畫瘋、Netflix、bilibili、Hami Video、LINE TV

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