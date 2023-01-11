玩遊戲再嘴啊！《英雄聯盟LOL》檢舉嘴炮仔真的有用了 回歸原廠光速Ban掉人

不要以為遊戲內「狂嘴人」不會有事喔！《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）1月初換回原廠Riot Games營運後，除了初期偶爾會出現伺服器不穩定狀況外，多數玩家仍期待後續經營發展，其中，就有網友發現遊戲內的「檢舉」機制終於變得有用了，「轉直營（後），昨晚檢舉今天就Ban了。」大讚處理「嘴炮仔」的速度相當快。

長期都有少部分的玩家常愛在《英雄聯盟（LOL）》裡的「咆嘯深淵（簡稱ARAM）」和「召喚峽谷（簡稱NG）」狂念隊友技術、或是開炮攻擊敵隊玩家，讓整體遊戲體驗相當不愉快、愈玩愈一肚子火。

就有網友在巴哈姆特Po文表示，日前玩一場NG，認為其中一位隊友的遊戲觀念有問題，還罵中路及上路玩家「智障」，最後不意外地輸掉該場遊戲，於是他檢舉該名網友「謾罵」，也未有文字補充說明對方行為，沒想到下次再開啟遊戲時發現，原廠Riot Games已火速對「嘴炮仔」做出處罰，並跳出訊息感謝玩家「維持良好的遊戲環境」，讓他嚇壞處理效率超快。

一名網友驚覺《英雄聯盟》回歸原廠經營後，處理檢舉案件的速度相當驚人，呼籲「嘴炮仔」要小心了。（翻攝自巴哈姆特）

另一名網友也回想先前Garena經營《英雄聯盟》時期提到，以前周末時刻玩單中（ARAM）時，「總有一堆嘴炮仔在嘴炮，你也奈何不了他。」轉Riot Games直營後，「昨晚檢舉（對方），今天就Ban（處罰或停權之意）了。」開心表示「終於可以懲處這些嘴炮仔了。」引起熱議。

網友表示，以前的檢舉機制的確沒太大用處，「G社（指Garena）我們三個一起檢舉（同一人）都沒用」，但換回原廠經營後，「昨天檢舉不到半小時就收到回覆了。」、「新官上任三把火，但願可以如此順遂。」但也有人表示，「前幾天有人說『阿嬤內褲』就直接被系統禁言，笑死。」、「單純是G社不屌（指不理會）吧。」

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