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YouTube Shorts短影片收入分潤計畫曝光 但想獲利可能沒那麼容易

聯合新聞網／ 楊又肇

去年4月底開始在YouTube短影片服務Shorts加入廣告之後，Google終於宣布將從2月1日開始啟動Shorts創作者廣告收入分潤計畫，藉此讓上傳Shorts短影片內容的創作者能藉由內容流量換取變現。

不過，創作者必須先同意簽署全新合作夥伴協議，最晚必須在7月10日以前完成簽署。而YouTube也會推出全新收益化模組功能，讓創作者能選擇不同營收模式。

至於要加入申請Shorts短影片創作者廣告收入分潤計畫，Google也明文規定必須擁有至少1000名訂閱用戶，同時在過去90天累積超過1000萬次的Shorts短影片觀看次數，創作者才能申請加入合作夥伴。

而依照Google說明，若創作者在Shorts短影片內容有使用具版權的音樂內容，將會扣除短影片廣告分潤營收的三分之一，用於支付音樂版權使用費，同時若創作者在內容中使用超過一首歌曲的話，則會以使用數量累加計算，意味使用具版權音樂內容數量越多，實際能獲取廣告分潤就會越少。

但在實際計算方式下，Google會將每個月裡的YouTube Shorts短影片實際獲取創作者營收分潤加總，最後再依照各別創作者的Shorts短影片觀看比例計算。而創作者按照比例分配的獲利，還會再被Google收走55%分潤，因此想要透過Shorts短影片獲利的話，除了要盡可能避免使用具版權的音樂內容，另一方面也還是要能以更具吸引力的內容創造更多觀看次數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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