快訊

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

健身教練勒斃女友判無期嫌太重 律師：沒用刀、沒損壞屍體

早晨財經速解讀／平均地權條例三讀通過 金融股曝險大增 台灣房價能鬆動？

網易收購曾參與製作《我的世界》、《最後一戰：無限》等遊戲的加拿大遊戲工作室SkyBox Labs

聯合新聞網／ 楊又肇

網易遊戲稍早確定收購加拿大遊戲工作室SkyBox Labs，後者曾參與《我的世界》 (Minecraft)、《最後一戰：無限》 (Halo Infinite)，以及《異塵餘生76》 (Fallout 76)等遊戲協助製作。

此筆收購並未透露具體交易金額，而SkyBox Labs共同創辦人Shyang Kong、Derek MacNeil與Steven Silvester將繼續帶領工作室獨立運作，並且將獲得網易遊戲相關資源協助。

SkyBox Labs成立於2011年，其業務主要與微軟旗下Xbox Game Studios、威世智 (Wizards of the Coast)，以及EA等遊戲開發、發行業者維持緊密合作，並且協助相關遊戲製作開發。

而網易遊戲近期持續對外擴大投資，除了投資前CD Projekt Red遊戲總監成立遊戲工作室Rebel Wolves，更協助前《惡靈古堡》系列製作人小林裕幸成立遊戲工作室GPTRACK50，另外也將曾推出《暴雨殺機》、《底特律：變人》的法國遊戲工作室Quantic Dream變成其全資子公司，藉此在遊戲市場爭取更大發展機會，同時也能與騰訊等業者抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

底特律 法國

延伸閱讀

PLG／朱總也「Thank you」？ 夢想家教頭驚傳請辭獲准

女神王祖賢退休19年 被爆擁300億現金樂活

出國潮湧現 「疫苗數位證明」單日2萬人申請 更新護照隔日才能領

加拿大移民創新高填補勞動力 同時面臨安頓問題

相關新聞

2023尾牙5招財請換全新美輪明宏桌布！天天「聽錢的聲音」、擺陣「人體星芒圖」旺整年

2023新的一年第一件事就要向「錢」看！1月不少民眾參加尾牙活動紛紛拿出招財法寶要來「撈一波」，還有銀行業者結合數位化方式聽進「錢的聲音」，讓你全身財氣滾滾。《聯合新聞網》整理出開運色及相關招財秘訣，要你2023從尾牙拿到獎金開始，一整年富運繚繞。

「30歲老人」看過來！用XDD打字並非過氣 她喊1原因其實超討喜

流行語年年換，你有追上新潮流，還是處在「過氣階段」呢？一名網友表示他與友人對話使用「XD」，被嫌棄是不是「3、40歲的老人」，「已經沒人在用XD了」，引起熱議，不少網友則說，使用XD的人有1面向「相當討喜」。

7旬母天天玩《動物森友會》「手寫20頁攻略」 還推坑姐妹天天登島同樂

一名77歲的婦人從1年前開始玩Switch《集合啦！動物森友會》（簡稱《動森》），至今已經累積20頁的手寫攻略資料，還邀請80歲的姊姊和72歲的妹妹一起玩，現在3個老人家每天都會拜訪彼此的島嶼，網友紛紛留言覺得「好可愛」。

YouTube Shorts短影片收入分潤計畫曝光 但想獲利可能沒那麼容易

去年4月底開始在YouTube短影片服務Shorts加入廣告之後，Google終於宣布將從2月1日開始啟動Shorts創作者廣告收入分潤計畫，藉此讓上傳Shorts短影片內容的創作者能藉由內容流量換取變現。

Steam同時上線遊玩人數破1000萬人 登入人數更超過3300萬人

依照持續追蹤Valve旗下遊戲服務平台Steam相關數據的第三方數據網站SteamDB所偵測數據，顯示在美國當地時間1月7日時，Steam已經創下同時登入服務且上線遊玩人數超過1000萬人的紀錄，而在1月8日更創下同時登入服務人數超過3300萬人的數據。

神回顧／完了完了完了～芭比Q了！2022年網路10大流行語你都聽過嗎？

「完了完了完了～芭比Q了～」，看到這句話是不是光想就能哼出旋律呢？回顧去（2022）年，除了台灣疫情逐漸解封，數位科技每天不斷進化，讓地球上不同角落的人都能快速吸收新知，即便無法出國也能跟上時代，在背景時空催化下，每年更產生獨特又有趣的流行語

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。