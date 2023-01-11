網易收購曾參與製作《我的世界》、《最後一戰：無限》等遊戲的加拿大遊戲工作室SkyBox Labs
網易遊戲稍早確定收購加拿大遊戲工作室SkyBox Labs，後者曾參與《我的世界》 (Minecraft)、《最後一戰：無限》 (Halo Infinite)，以及《異塵餘生76》 (Fallout 76)等遊戲協助製作。
此筆收購並未透露具體交易金額，而SkyBox Labs共同創辦人Shyang Kong、Derek MacNeil與Steven Silvester將繼續帶領工作室獨立運作，並且將獲得網易遊戲相關資源協助。
SkyBox Labs成立於2011年，其業務主要與微軟旗下Xbox Game Studios、威世智 (Wizards of the Coast)，以及EA等遊戲開發、發行業者維持緊密合作，並且協助相關遊戲製作開發。
而網易遊戲近期持續對外擴大投資，除了投資前CD Projekt Red遊戲總監成立遊戲工作室Rebel Wolves，更協助前《惡靈古堡》系列製作人小林裕幸成立遊戲工作室GPTRACK50，另外也將曾推出《暴雨殺機》、《底特律：變人》的法國遊戲工作室Quantic Dream變成其全資子公司，藉此在遊戲市場爭取更大發展機會，同時也能與騰訊等業者抗衡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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