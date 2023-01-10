7旬母天天玩《動物森友會》「手寫20頁攻略」 還推坑姐妹天天登島同樂

一名77歲的婦人從1年前開始玩Switch《集合啦！動物森友會》（簡稱《動森》），至今已經累積20頁的手寫攻略資料，還邀請80歲的姊姊和72歲的妹妹一起玩，現在3個老人家每天都會拜訪彼此的島嶼，網友紛紛留言覺得「好可愛」。

近期一則Twitter推文在日本爆紅，該名貼文的原PO表示，自己77歲的母親玩Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森，簡稱《動森》）至今已經一年，在這段時間內，母親開始用手寫下島嶼上的收成細節、加工細節、花的配種方式和大頭菜的賺錢心法等內容，已經累積20頁「自製攻略本」。

七旬母手寫動森攻略本，至今已累積20頁。翻攝推特

除此之外，母親還推自己的姐妹「入坑」，邀請80歲的姊姊和72歲的妹妹一同加入《動森》行列，至今三人每天都會到彼此的島上遊玩，呈現相當幸福的晚年生活。

臉書社團「日本行銷最前線」社團中，許多網友看到這則推文留言，表示「好像是預防失智的好方法，我應該要推薦給我媽的。」、「可能年輕時是期貨高手，退休就賣大頭菜打發時間。」、「厲害的可愛阿嬤」、「這個好可愛」。

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