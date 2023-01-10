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Steam同時上線遊玩人數破1000萬人 登入人數更超過3300萬人

聯合新聞網／ 楊又肇

依照持續追蹤Valve旗下遊戲服務平台Steam相關數據的第三方數據網站SteamDB所偵測數據，顯示在美國當地時間1月7日時，Steam已經創下同時登入服務且上線遊玩人數超過1000萬人的紀錄，而在1月8日更創下同時登入服務人數超過3300萬人的數據。

依照SteamDB網站公布偵測數據，在美國當地時間1月7日時，同時登入Steam服務且上線遊玩人數達1008萬2055人，而隔日人數更增加至1028萬4568人，至於同時登入服務人數則在美國當地時間1月7日達3218萬6301人，並且在隔日超過3300萬人規模。

在此期間，最多人遊玩遊戲為《絕對武力：全球攻勢》 (Counter-Strike: Global Offensive)，其次為《DOTA 2》、《Goose Goose Duck》、《絕地求生》 (PUBG)，以及《Apex英雄》 (Apex Legends)，多半以第一人稱多人線上射擊遊戲、DotA類型遊戲與大逃殺類型遊戲。

疫情開始之後，Steam線上遊玩人數便持續增加，例如從2020年3月開始的同時上線遊玩人數超過2000萬人規模，而在2022年1月開始則增加至2800萬人，並且在2022年10月增加至3000萬人。

除了Steam服務，包含YouTube、Netflix、HBO、Disney+等串流影音服務，從疫情開始之後也出現大量同時上線觀看使用人潮，導致業者一度為了維持服務穩定運作，必須透過降低解析度、限流等方式避免伺服器癱瘓。

而相較Steam等遊戲服務，各類串流影音服務還面臨多數使用者共用相同帳號，導致使用服務人數雖然大幅增加，卻未能實際帶來相應充足營收，因此包含Netflix等業者必須構思新方式打擊濫用家庭共用帳號的情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 疫情

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