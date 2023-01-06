懶人包／今開放！《英雄聯盟LOL》終結G社轉蛋歪風 解放510造型、轉移帳號、獎勵與聯盟幣調整一次看

準備好要玩由原廠Riot Games營運的《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）嗎？若先前有參與舊款Garena經營至原廠Riot的「帳號轉移」活動，會在今（6）日起在E-mail陸續收到轉移完成的通知。

今起為Riot《英雄聯盟》伺服器的開啟之日，除了大玩特玩外，《聯合新聞網》整理簡易懶人包，帶你了解會有什麼獎勵活動及聯盟幣調整，網友也發現昔日Garena「藏起來」的項目也在原廠接管下「重新解放」。

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Garena帳號轉移至Riot Games：點我進入

若已參與Garena→Riot Games帳號轉移活動，會在今（6）日起在E-mail陸續收到轉移完成的通知。

若已參與Garena→Riot Games帳號轉移活動，會在今（6）日起陸續在E-mail收到轉移完成的通知。（讀者提供）

不少玩家遇到原本的Riot Games帳號曾在日版或其他版本的《英雄聯盟》玩過，導致無法轉移現在台灣所使用的東南亞版本《英雄聯盟》，官方也提出有1次機會的轉移服務。（翻攝自《英雄聯盟》粉絲團）

但不少玩家遇到原本的Riot Games帳號曾在日版或其他版本的《英雄聯盟》玩過，導致無法轉移現在台灣所使用的東南亞版本《英雄聯盟》，官方也提出轉移服務，服務時間為2023年1月6日起，僅有1次機會可使用，並為限時開放，方法如下：

進入Riot Games經營的《英雄聯盟》遊戲裡的「商店」→「帳號」→花費「1藍色結晶粉末」，就能轉移帳號到新的東南亞區《英雄聯盟》。

若手上沒有任何藍色結晶粉末的話，只要去打一場電腦對戰，達成「每日首勝」就可以獲得藍色結晶粉末。

昔日由Garena經營的《英雄聯盟（LOL）》，被發現鎖住510聯盟幣的「傳說造型」無法直接購買，只能透過內購課金的「轉蛋」方式花錢獲得，當時引起不少玩家批評搶錢，「一抽下去至少是千（元）起跳」、「用抽的會有一堆盤子跑去抽啊」。

如今玩家登入Riot Games經營的《英雄聯盟》後，驚呼官方商城解放510聯盟幣以上的特殊角色造型，「心裡開始莫名的悸動」，不再是「鎖起來坑人的轉蛋了」，並怒「G社（指Garena）荼毒10年給我的全新感覺。」

網友登入Riot Game經營的《英雄聯盟》，驚呼官方商城解放510聯盟幣以上的特殊角色造型，似乎終結了Garena「課金轉蛋」歪風。（翻攝自巴哈姆特）

網友登入Riot Game經營的《英雄聯盟》，驚呼官方商城解放510聯盟幣以上的特殊角色造型，似乎終結了Garena「課金轉蛋」歪風。（翻攝自巴哈姆特）

網友大讚「Riot Games終結G社轉蛋歪風」，表示終於可以直接買喜歡的造型，「G奴已經被燒蛋活動收編了」、「真的不懂以前都鎖甚麼意思，想要有個正常的商城體驗居然要等代理結束才有。」、「懷念G社的，可以滾去傳說對決慢慢抽，白癡轉蛋。」

此次將推出3大獎勵活動，但要注意活動開始時間為2023年1月13日，可別以為一開通登入遊戲就能收到獎勵喔。

原廠Riot Game為了紀念《英雄聯盟》最初的發行年分，玩家完成相關任務後，可免費獲得從2009年至2021年推出的所有英雄角色。（翻攝自《英雄聯盟》官網）

1.歡迎獎勵

只要使用Riot ID登入遊戲，並完成「歡迎活動」的一連串任務，包含1000橘色結晶粉末、神秘表情等物品。

玩家完成「歡迎活動」的一連串任務，可獲得包含1000橘色結晶粉末、神秘表情等物品。（翻攝自《英雄聯盟》IG）

玩家完成「歡迎活動」的一連串任務，可獲得包含1000橘色結晶粉末、神秘表情等物品。（翻攝自《英雄聯盟》IG）

2.大放送全英雄角色

原廠Riot Game為了紀念《英雄聯盟》最初的發行年分，玩家還能免費獲得從2009年至2021年推出的所有英雄角色，不過條件一樣是完成上述活動任務才能拿到。官方還強調「是真的，不是騙你的」。

3.寶藏幣

除了可以拿到橘色粉末、解鎖全英雄角色外，這次最重要的就是可透過任務拿到「寶藏幣」，兌換永久終極造型、隨機永久傳說造型或稀有聯盟精靈蛋。

原廠Riot Game經營《英雄聯盟（LOL）》後，將調整遊戲內的「聯盟幣」，要讓所有地區的遊戲商品價格趨於一致。更新價格如下：

．舊款（Garena伺服器）：台幣1元 = 1.8聯盟幣 ．新版（Riot伺服器）：台幣1元 = 6.1聯盟幣

以遊戲內的「戰爭學院 伊澤瑞爾」造型為例，原本舊款（Garena伺服器）為510聯盟幣（約台幣291元），在新版（Riot伺服器）為1820聯盟幣（約台幣約298元）。

「戰爭學院 伊澤瑞爾」造型。（翻攝自Garena英雄聯盟官網）

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