《英雄聯盟LOL》回家啦！原廠經營被讚畫質優「以前Garena有夠懶」 Mac靠3動作爽快玩

《英雄聯盟》（League of legends，簡稱LOL）今（6）日起正式從經營12年的Garena轉由原廠Riot Games營運，台灣部分由台灣大哥大代理發行，不少玩家已搶在凌晨上線，驚呼畫質超優，還能在Mac平台遊玩，直呼「G社（指Garena）一直以來都沒更新介面，太懶了吧。」也有網友大讚介面比先前舒服多了，沒有滿滿地「內購遊戲味」。

不少網友在批踢踢（PTT）的LOL版發文慶祝Garena經營的《英雄聯盟（LOL）》在6日的00:05悄悄關閉遊戲伺服器，「可喜可賀，終於可以回原廠（Riot Games經營）了，普天同慶。」卻有不少玩家氣Garena經營最後一刻也很「自我」，悶不坑聲地直接斷線，讓他們遊戲玩到一半就結束了，大酸「用最熟悉的斷線跟G社說再也不見。」

網友表示，以往Garena經營的《英雄聯盟LOL》，遊戲介面滿滿的「內購味」。（讀者提供）

另一名玩家隨後進入原廠經營的《英雄聯盟（LOL）》曝遊玩心得，表示「登進去才知道（遊戲）介面畫質變好了、幀數變高了、符文頁什麼的也不太一樣。」傻眼先前Garena經營都沒什麼更新介面，「太懶了吧，X的，不回原廠什麼都不知道欸。」雖然目前偶爾會有爆Ping狀態或是不穩情況，但網友認為剛開服有這些問題很正常，期待未來原廠如何維護《LOL》。

此次最大亮點在於，以往Garena經營的《英雄聯盟（LOL）》只能在PC平台遊玩，這次回到原廠Riot Games經營，還能在蘋果（Apple）電腦的MAC上面遊玩，讓該平台玩家感嘆被「G社荼毒十年，終於可以在原生的Mac上玩這死人遊戲。」他也向Mac玩家表示，目前的《LOL》的遊戲預設沒有針對MAC作GPU進行最佳化，需調整數據讓遊玩順暢不卡卡。《聯合新聞網》整理如下：

Mac玩家開心玩《英雄聯盟》靠「Metal API」 資料來源：PTT網友nekoron1209 1.打開應用程式資料夾，右鍵英雄聯盟，選「顯示套件內容」，按照路徑「/Applications/League of Legends.app/Contents/LoL/Config/game.cfg」找到對應的文件。 Mac玩家開心玩《英雄聯盟LOL》之設定方法。（翻攝自PTT） 2.透過「文字編輯器」打開「game.cfg」，找到General後，在General分區的最下面加入「MetalBetaTest=true」→儲存後關閉。 3.進入《英雄聯盟》遊戲後，在畫質設定開啟「垂直同步」，絲滑般的遊戲體驗來了！ 今起《英雄聯盟LOL》由原廠Riot Games營運，台灣部分由台灣大哥大代理發行，還能在Mac平台遊玩。圖為遊戲登入畫面。（讀者提供）

據網友實測，他使用的是M1版Macbook Air 8G記憶體＋256GB容量玩「招喚峽谷」模式，設定完後畫面幀數直接來到200 FPS以上；另一名玩家使用M2版Macbook Air做相同設定，竟然可以達到1440P 270 FPS以上，直呼超強，「Mac福音」、「M系列晶片的感受會更大，一定要改」。

PTT網友表示，終於可以用Mac遊玩《英雄聯盟》，「真的沒有任何形容詞可以形容現在內心的感動啊」。（翻攝自PTT）

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