外表毫不起眼的狗狗專用智慧項圈 竟然能追蹤毛小孩的心臟活動
如果要讓你家的寶貝狗狗戴上這款單調、無趣、只有全黑設計的狗項圈，你會願意嗎？多數的飼主肯定不太買單。會讓人跌破眼鏡的是，這項圈雖然毫不起眼，但具有心臟活動追蹤技術，可以監測毛小孩的呼吸、心跳等，還能將資料同步傳送到手機，讓主人們就算上班也能關注狗狗的情況。
這款狗狗專用的智慧項圈是由 Invoxia 公司研發，將在 2023 CES 美國消費電子展展出，內建感測器和 AI 人工智慧，可以追蹤偵測狗狗的呼吸和心臟的生命狀態和活動。
由獸醫專家協助開發 Invoxia 智慧項圈，內建迷你雷達感測器、加速度計、Edge AI 邊緣運算等多項感測技術與演算，曾測量運動、呼吸、心率等。
還具有 Heartprint 的獨家技術，經過連續測量以 2D 繪製狗狗的心肺系統，顯示牠的心臟狀態資訊，同時心臟狀態會依照壓力、疼痛、緊張程度…等而有所改變。據稱 Heartprint 所得到的資訊就像是人類的 ECG 心電圖，能藉此偵測狗狗的心跳模式，並分析是否有心律異常狀態。
除了心跳偵測之外，這款智慧項圈更具備定位功能、活動追蹤，能幫助主人找到離家出走的毛小孩，也能設定電子地圖柵欄，當狗狗跑出設定範圍時，主人就會收到提醒訊息。不僅如此，巷圈裡還內建了喇叭，讓主人可以透過喇叭快點找到迷路的狗狗。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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