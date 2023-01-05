玩家傻眼超氣氣！CAPCOM遊戲調查直接忘掉Xbox這台家機了…
你記得現有三大家機（又稱「電視遊樂器」）是哪些嗎？日本電視遊戲軟體公司和發行公司「卡普空（CAPCOM）」日前進行一項年終調查，詢問到「喜歡在哪些平台購買遊戲」，竟把Xbox直接放生未納入選項之中，讓該平台玩家相當傻眼。
據外媒報導，CAPCOM日前在官網進行2022年終遊戲調查，一開始先請玩家填入居住地，有澳洲、美國、英國、加拿大、阿根廷等地，但把台灣及日本列入「其他」選項；隨後詢問是否玩過CAPCOM所出的《魔物獵人崛起》、《惡靈古堡村莊》等遊戲。
其中一項問題「你喜歡在哪些平台購買遊戲（複選）」，裡頭包含PS商店（PS Store）、任天堂（指Switch主機）eShop及Steam平台及實體片等，就是沒出現微軟Xbox的選項，似乎將它列為「其他」，CAPCOM顯然不把Xbox當成一回事；另外，CAPCOM再把PS Store和任天堂Switch各自再細分2條管道，1條為在家機裡的購物平台購買，1條為列成官網購物平台選項，1個平台2種選擇相當弔詭。
該問卷調查引起網友討論，Xbox的玩家相當不滿，抗議表示這失誤「太離譜了」，「難道（CAPCOM）不知道在Xbox也可購買（遊戲）嗎？」、「我再也不會支持他們（CAPCOM）了」、「（CAPCOM的遊戲）對我來說沒有娛樂性」、「前面明明提到遊玩的平台有列出Xbox，後面（購買遊戲管道）卻沒列出Xbox真的是錯誤。」還有玩家提到Xbox因在日本市占率低，不少日本遊戲公司已習以為常「省略Xbox」了。
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