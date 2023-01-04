回來了？Epic Games執行長暗示《要塞英雄》將重返蘋果iOS平台

過去因為app內支付爭議，導致《要塞英雄》 (Fortnite)被蘋果以違反規定為由從App Store下架，但Epic Games執行長Tim Sweeney卻在稍早的推文中暗示《要塞英雄》即將回歸iOS平台。

而Tim Sweeney會有這樣的說法，有可能是基於歐盟數位市場法案影響，蘋果有可能會在今年預計推出的iOS 17正式加入第三方軟體市集，或是允許使用者藉由側載 (sideloading)方式安裝第三方軟體。

若是透過此方式，意味Epic Games將能透過第三方軟體市集等方式，將《要塞英雄》重新帶回iOS平台，而非僅能寄望蘋果同意恢復讓《要塞英雄》在App Store重新上架。

Next year on iOS! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022

不過，若蘋果屆時真的因為歐盟數位市場法案影響之下，必須在歐盟境內允許iOS使用者取用第三方軟體市集服務，或是透過側載方式安裝各類第三方軟體，甚至未來更進一步將此調整擴大至全球市場，不確定Epic Games與蘋果之間的訴訟紛爭是否仍會繼續？

至於蘋果進一步開放iOS使用第三方軟體市集，或是允許以側載方式安裝第三方軟體，許多開發者秉持不一樣的看法，部分看法認為這樣的發展有利於市場競爭，同時消費者也能有更多選擇，但也有開發者擔心未來會有更多品質參差不齊的app湧入市場，甚至可能會有更多惡意軟體、詐騙工具混入其中，而可能影響iOS平台原本給人容易上手使用印象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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