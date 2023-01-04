快訊

準備跟進！歐盟將要求中國旅客出發前進行病毒檢測

麻衣與台塑長孫王泉仁離婚ing 呂安妮一句話點破豪門婚姻感受

早晨財經速解讀／2023開局失利 蘋果、特斯拉重挫 高息ETF今年仍抗跌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回來了？Epic Games執行長暗示《要塞英雄》將重返蘋果iOS平台

聯合新聞網／ 楊又肇

過去因為app內支付爭議，導致《要塞英雄》 (Fortnite)被蘋果以違反規定為由從App Store下架，但Epic Games執行長Tim Sweeney卻在稍早的推文中暗示《要塞英雄》即將回歸iOS平台。

而Tim Sweeney會有這樣的說法，有可能是基於歐盟數位市場法案影響，蘋果有可能會在今年預計推出的iOS 17正式加入第三方軟體市集，或是允許使用者藉由側載 (sideloading)方式安裝第三方軟體。

若是透過此方式，意味Epic Games將能透過第三方軟體市集等方式，將《要塞英雄》重新帶回iOS平台，而非僅能寄望蘋果同意恢復讓《要塞英雄》在App Store重新上架。

不過，若蘋果屆時真的因為歐盟數位市場法案影響之下，必須在歐盟境內允許iOS使用者取用第三方軟體市集服務，或是透過側載方式安裝各類第三方軟體，甚至未來更進一步將此調整擴大至全球市場，不確定Epic Games與蘋果之間的訴訟紛爭是否仍會繼續？

至於蘋果進一步開放iOS使用第三方軟體市集，或是允許以側載方式安裝第三方軟體，許多開發者秉持不一樣的看法，部分看法認為這樣的發展有利於市場競爭，同時消費者也能有更多選擇，但也有開發者擔心未來會有更多品質參差不齊的app湧入市場，甚至可能會有更多惡意軟體、詐騙工具混入其中，而可能影響iOS平台原本給人容易上手使用印象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 蘋果

延伸閱讀

蘋果特斯拉大跌 科技股拉低大盤

蘋果今年i15新機 有望三大升級

蘋果開發平價版AirPods 台鏈補

岸田文雄曾當面要求庫克 讓蘋果在日本iPhone上啟用「數位身份證」

相關新聞

挑戰微信霸主地位？ 抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」

大陸短影音平台抖音近日在官網上線一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊天」，提供Windows和Mac用戶端，該軟體神似微信電...

回來了？Epic Games執行長暗示《要塞英雄》將重返蘋果iOS平台

過去因為app內支付爭議，導致《要塞英雄》 (Fortnite)被蘋果以違反規定為由從App Store下架，但Epic Games執行長Tim Sweeney卻在稍早的推文中暗示《要塞英雄》即將回歸iOS平台。

挑戰騰訊微信？抖音推出電腦版軟體「抖音聊天」

被騰訊視為挑戰對手的抖音進軍聊天軟體。據IT之家報導，近日大陸短視頻平台抖音在官網上線了一款桌面端聊天軟體，名為「抖音聊...

Mozilla以「Cache the World」項目提高Firefox瀏覽器運作效率

從版號61開始，Mozilla便開始在Firefox瀏覽器加入名為「Accessibility Tree」的工具資源，讓開發者能藉此打造各類瀏覽器內容無障礙檢視輔助功能，後續更以「Accessibility Engine」引擎架構設計，讓各類輔助功能能以更安全形式運作，但相對也讓瀏覽器運作效率出現延遲等影響，因此Mozilla稍早藉由「Cache the World」項目，讓新版Firefox瀏覽器運作效率提升。

迎接2023！Google 搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

2022年最後一天，不少人準備跨年迎接新的2023年，搜尋引擎Google的主頁也加入慶祝特效，只要在搜尋框輸入「跨年」等關鍵字，螢幕畫面就會下起五顏六色的繽紛彩虹紙雨，按下上方出現的拉砲圖案，還能重複下起彩帶...

「新年快樂」跨年必用！15款LINE期間限定免費貼圖迎2023 OPEN小將爽用180天

「5、4、3、2、1」迫不及待要和親朋好友道聲2023新年快樂了嗎？《聯合新聞網》嚴選全新6款、精選9款新年問候好友的「期間限定」LINE免費貼圖，全新貼圖以7-11的貼圖「2023 OPEN!新年快樂動次動!」最大方，免任務直接下載、再送180天使用期限，讀者們快來下載吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。