回來了？Epic Games執行長暗示《要塞英雄》將重返蘋果iOS平台
過去因為app內支付爭議，導致《要塞英雄》 (Fortnite)被蘋果以違反規定為由從App Store下架，但Epic Games執行長Tim Sweeney卻在稍早的推文中暗示《要塞英雄》即將回歸iOS平台。
而Tim Sweeney會有這樣的說法，有可能是基於歐盟數位市場法案影響，蘋果有可能會在今年預計推出的iOS 17正式加入第三方軟體市集，或是允許使用者藉由側載 (sideloading)方式安裝第三方軟體。
若是透過此方式，意味Epic Games將能透過第三方軟體市集等方式，將《要塞英雄》重新帶回iOS平台，而非僅能寄望蘋果同意恢復讓《要塞英雄》在App Store重新上架。
Next year on iOS!— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 31, 2022
不過，若蘋果屆時真的因為歐盟數位市場法案影響之下，必須在歐盟境內允許iOS使用者取用第三方軟體市集服務，或是透過側載方式安裝各類第三方軟體，甚至未來更進一步將此調整擴大至全球市場，不確定Epic Games與蘋果之間的訴訟紛爭是否仍會繼續？
至於蘋果進一步開放iOS使用第三方軟體市集，或是允許以側載方式安裝第三方軟體，許多開發者秉持不一樣的看法，部分看法認為這樣的發展有利於市場競爭，同時消費者也能有更多選擇，但也有開發者擔心未來會有更多品質參差不齊的app湧入市場，甚至可能會有更多惡意軟體、詐騙工具混入其中，而可能影響iOS平台原本給人容易上手使用印象。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 老司機色色又專業～Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
📢 苦主撿便宜買PS Plus會員慘被盜 過來人曝「銀行早認證索尼」自保這動作超關鍵
📢 【話題】恐怖慎入！玩家18年後才發現…《戰慄時空2》屍體照「真的人類模樣」非假圖
📢 黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
📢 逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言