迎接2023！Google 搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效

PlayStation 5（PS5）難道路上真的有一批很香的「原價現貨」來了嗎？一名網友表示，在台北地下街看到「沒有再綁其他遊戲片」的PS5《戰神5》同捆機開賣，驚訝「PS5缺貨之亂」似乎要結束了，引起熱議，但不少PS的粉絲仍吐槽等了2年，「晚了我們就不要了」。

2022-12-30 14:34