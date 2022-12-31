迎接2023！Google 搜尋「跨年」關鍵字 出現慶祝特效
2022年最後一天，不少人準備跨年迎接新的2023年，搜尋引擎Google的主頁也加入慶祝特效，只要在搜尋框輸入「跨年」等關鍵字，螢幕畫面就會下起五顏六色的繽紛彩虹紙雨，按下上方出現的拉砲圖案，還能重複下起彩帶。
除此之外，網頁右方是Google藝術與文化和David Li合作的機器學習實驗小遊戲「Blob Opera」，進入網站後用滑鼠拖曳4位胖胖球，就能錄下專屬自己的獨一無二歌劇，按下右方的地球圖示，可以帶著他們線上到世界各地巡演。
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