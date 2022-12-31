Mozilla以「Cache the World」項目提高Firefox瀏覽器運作效率
從版號61開始，Mozilla便開始在Firefox瀏覽器加入名為「Accessibility Tree」的工具資源，讓開發者能藉此打造各類瀏覽器內容無障礙檢視輔助功能，後續更以「Accessibility Engine」引擎架構設計，讓各類輔助功能能以更安全形式運作，但相對也讓瀏覽器運作效率出現延遲等影響，因此Mozilla稍早藉由「Cache the World」項目，讓新版Firefox瀏覽器運作效率提升。
在此架構調整之下，Firefox將能在使用螢幕閱讀器與其他無障礙輔助功能時，維持更高的運作效率，尤其在Windows作業系統環境運作下的效率提升比重會更為明顯。
例如過往透過Firefox瀏覽器開啟Gmail頁面開啟信件，平均需要花費200毫秒，目前僅需約100毫秒時間，整體效率提升幅度將近達一倍。而關閉Gmail郵件，並且回到Gmail服務首頁，在過往架構設計約需花費410毫秒，目前僅需150毫秒時間即可完成。
另外，在載入大容量文件檔案、複雜表格等內容時，原本需要約175秒才能完成載入的情況，在新架構僅需花費15秒，甚至在開啟超過12000行表格內容時，原本需要花費128秒的載入時間，目前也僅需6秒即可完成載入。
新架構提升效率幅度，讓Mozilla團隊相當滿意，同時藉由可完全控制緩衝快取更新方式與週期，更預期有更大空間可讓Firefox瀏覽器運作效率進一步提升，甚至可以大幅減少瀏覽器原始編碼內容，大約可減少2萬行編碼。
Mozilla已經在Firefox Nightly版本啟用全新架構設計，最快會在2023年1月的Firefox 110版號內容測試版本使用，進而在收集更多反饋意見後用於正式版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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