等2年了…超香PS5原價主機直達現場！這些地方見蹤跡 粉絲氣炸：晚了我不要
PlayStation 5（PS5）難道路上真的有一批很香的「原價現貨」來了嗎？一名網友表示，在台北地下街看到「沒有再綁其他遊戲片」的PS5《戰神5》同捆機開賣，驚訝「PS5缺貨之亂」似乎要結束了，引起熱議，但不少PS的粉絲仍吐槽等了2年，「晚了我們就不要了」。
索尼互動娛樂總裁Jim Ryan本（12）月初曾向日本和亞洲粉絲道歉，表示已解決PS5主機長期庫存不足問題，從年底至明（2023）年都可以「穩定供貨」，但當時仍引起不少網友質疑「甘有可能」？
一名網友在批踢踢（PTT）的PlayStation版發文表示，他看見「巴哈商城」賣了一整晚的PS5《戰神5》同捆機至今未賣完，認為「這次是真的大量到貨」，便跑去台北地下街的電玩店詢問PS5主機價格，也發現部分店家開始販售「不再額外綁其他遊戲片」的原價PS5《戰神5》同捆機，該定價為1萬9380元，還能再問到更好的現金價格。
另一名網友則表示，某間知名電玩店普雷伊也開賣原價PS5主機或搭配遊戲《戰神5》的同捆機，定價各自為1萬7580元和1萬9380元，其中《戰神5》同捆機可在1月6日就出貨，一般主機款則會在1月18日起出貨，但無論為何都能在過年前玩到PS5，引起網友討論。
PS5推出至今已2年，不少粉絲先前仍買不到主機，這次得知有原價PS5主機釋出，相當不以為然，表示「晚來就不買了」、「被黃牛（抬價）搞到、等到不想買了啊。」、「留錢買顯卡就好，買這垃圾幹嘛。」、「啊（黃牛）不是很會囤，再囤啊。」、「尾牙是不是要PS5大量發生了」、「（買主機）送3遊戲再叫我」、「坐等（PS5）Pro出」。還驚訝「普雷伊也有單機（PS5）了。」
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