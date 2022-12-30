想尬蘋果Apple TV？傳亞馬遜打造專屬App搶攻體育賽事市場
如同蘋果、Google等業者接連搶進體育賽事內容市場，亞馬遜似乎也計畫打造一款專屬體育賽事內容的服務app，藉此強化自身在體育賽事活動內容發展強項。
依照The Information網站取得消息，此款由亞馬遜投入製作的獨立app，將聚焦在體育賽事內容，並且獨立於既有Prime Video服務，藉此吸引更廣大體育賽事愛好者訂閱使用，同時也能凸顯亞馬遜目前與美國國家橄欖球聯盟 (NFL)、英超與紐約洋基隊等的合作。
在此之前，亞馬遜執行長Andy Jassy就曾透露即便需要精簡其他業務發展資金，內容與體育賽事依然會是亞馬遜日後投資佈局重點。
不過，目前關於亞馬遜此款聚焦體育賽事的內容服務app，暫時還沒有更具體細節，亞馬遜方面也未對此作任何回應。
而蘋果方面日前除了強化與美國國家橄欖球聯盟合作，擴大Apple TV直播賽事合作關係，更在iOS 16版本更新增加顯示即時賽事比分功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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