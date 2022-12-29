任天堂Switch日本eShop新年特賣最低5折！《瑪車8》7折、《舞力全開2023》才開賣就下殺
歲末年終撿便宜的時刻到了！任天堂（Nintendo）針對家機Switch的日本eShop平台推出「Nintendo Switch 新年特賣（Nintendo Switch 新春セール）」活動，從台灣時間2022年12月31日23:00至2023年1月15日22:59進行熱門遊戲打折。
像是歷久不衰的長賣款《瑪利歐賽車8》就打了7折，其他新遊戲也有5折到8折不等的折扣，《聯合新聞網》整理出18款官方公布的打折遊戲內容，要讓讀者搶便宜，不過要注意折扣內容僅限日本eShop的數位版喔！
★「Nintendo Switch 新年特賣」
時間：台灣時間為2022/12/31的23:00～2023/1/15的22:59
※以下特價資訊全為數位版
1.《瑪利歐賽車8豪華版》（Mario Kart 8 Deluxe）
原價：6578日元
特價：4604日元（7折）
2.《世界遊戲大全51》（Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics）
原價：4378日元
特價：3064日元（7折）
3.《卡比的美食節》（Kirby's Dream Buffet）
原價：1500日元
特價：1050日元（7折）
4.《太鼓之達人咚咚雷音祭》（Taiko no Tatsujin Rhythm Festival Nintendo Switch）
原價：6578日元
特價：5260日元（8折）
5.《桃太郎電鐵～昭和平成令和也是基本款！》（桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！）
原價：6930日元
特價：4851日元（8折）
6.《分享同樂！瓦利歐製造》（Wario-Ware:-Get-It-Together!）
原價：5400日元
特價：3780日元（7折）
7.《索尼克未知邊境Sonic Frontier》
原價：6589日元
特價：4941日元（75折）
8.《減重拳擊Fitness Boxing:2》
原價：6380日元
特價：5104日元（8折）
9.《薩爾達傳說織夢島》（The Legend of Zelda: Link's Awakening）
原價：6578日元
特價：4604日元（7折）
10.《密特羅德生存恐懼》（Metroid Dread）
原價：7600日元
特價：5320日元（7折）
11.《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）
原價：3990日元
特價：1995日元（5折）
12.《魔物獵人崛起破曉》（Monster Hunter Rise: Sunbreak）
原價：4990日元
特價：2990日元（6折）
13.《Fire Emblem 無雙風花雪月》（Fire Emblem Warriors: Three Hopes）
原價：7920日元
特價：6336日元（8折）
14.《鬼滅之刃火之神血風譚》（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles）
原價：7480日元
特價：5236日元（7折）
15.《七龍珠破界鬥士》（Dragonball The Breakers）
原價：2178日元
特價：1633日元（75折）
16.《舞力全開2023》（Just Dance 2023）
原價：6380日元
特價：4976日元（78折）
17.《狂飆騎士》（LIVE A LIVE）
原價：7480日元
特價：5236日元（7折）
18.《我的世界：地下城終極版》（Minecraft Dungeons Ultimate Edition）
原價：5280日元
特價：3273日元（62折）
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