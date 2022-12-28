影／不用遊戲手把！實況主20分鐘靠戰「鼓」啪打碰Speedrun攻破《超級瑪利歐64》

打電動的小孩不會變壞，還會變得更厲害！一名知名實況主以「打鼓」方式挑戰26年前任天堂（Nintendo）古早遊戲《超級瑪利歐64（Super Mario 64）》，在20分鐘之內火速破關，創造世界紀錄，也讓粉絲驚訝不已。

外媒報導，不少玩家會以Speedrun（以最快速度完成遊戲）的方式挑戰《超級瑪利歐64》，擅長「電子爵士鼓」的實況主「CZR」花了2年半的時間測試，挑戰用鼓玩該遊戲，而非用一般的遊戲手把，利用該遊戲的BUG一路過關斬將，過程中仔細敲擊瑪利歐的行走方式，在19分48秒完成魔王關破關成功，不到20分鐘就攻破，讓他直呼「Oh My God」，也是他最自豪的紀錄。

實況主「CZR」以打鼓方式破關《瑪利歐64》，手遮臉直呼「Oh My God」，似乎也不敢相信自己真的破關了。。（翻攝自CZR YouTube頻道）

不少網友看完CZR以鼓創造世界紀錄的遊戲實況過程驚呼「這難以置信」、「太瘋狂了」、「恭喜」、「你終於做到了」。CZR表示，下一個打鼓Speedrun想挑戰《超級瑪利歐兄弟3（Super Mario Bros. 3）》、《薩爾達傳說穆修拉的假面（Zelda: Majora's Mask）》或是俗稱「麥塊」的《Minecraft》等遊戲。

My proudest record to date - Thanks for covering this @JakeSucky 🥁👏🏼 https://t.co/usCB3ZfLYi — czr 🍥 (@czr_drums) 2022年12月22日

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