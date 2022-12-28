《戰神：諸神黃昏》2023年春季追加新玩法！可繼承破關紀錄狀態再玩一次

打造《戰神：諸神黃昏》 (God of War Ragnarök)的索尼互動娛樂旗下聖塔摩尼卡工作室，稍早透過官方Twitter說明將於2023年春季增加名為「New Game Plus」的全新遊玩模式，將可在繼承前一次破關紀錄後的狀態下，讓玩家重新挑戰遊戲內容。

由索尼互動娛樂旗下聖塔摩尼卡工作室打造的《戰神：諸神黃昏》，是目前《戰神》系列遊戲最新章節，接續從2018年4月於PlayStation 4平台推出的《戰神》故事，描述克雷多斯與兒子阿特柔斯於北歐神話世界的冒險，並且面臨「諸神黃昏」的末日考驗。

而此次公布的「New Game Plus」全新遊玩模式，具體細節預計會在2023年春季之前公布完整內容。在此之前，聖塔摩尼卡工作室則已經公布「相片模式」 (Photo Mode)等追加功能，讓玩家可以在遊玩過程獲得更多樂趣。

除此之外，聖塔摩尼卡工作室日前針對製作《戰神：諸神黃昏》時的相關背後花絮，目前也已經透過全部10集內容完整公開，玩家可以藉此一窺遊戲製作背後概念與趣聞。

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!



We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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