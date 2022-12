《戰神：諸神黃昏》2023年春季追加新玩法！可繼承破關紀錄狀態再玩一次

打造《戰神:諸神黃昏》 (God of War Ragnarök)的索尼互動娛樂旗下聖塔摩尼卡工作室,稍早透過官方Twitter說明將於2023年春季增加名為「New Game Plus」的全新遊玩模式,將可在繼承前一次破關紀錄後的狀態下,讓玩家重新挑戰遊戲內容。

由索尼互動娛樂旗下聖塔摩尼卡工作室打造的《戰神:諸神黃昏》,是目前《戰神》系列遊戲最新章節,接續從2018年4月於PlayStation 4平台推出的《戰神》故事,描述克雷多斯與兒子阿特柔斯於北歐神話世界的冒險,並且面臨「諸神黃昏」的末日考驗。

而此次公布的「New Game Plus」全新遊玩模式,具體細節預計會在2023年春季之前公布完整內容。在此之前,聖塔摩尼卡工作室則已經公布「相片模式」 (Photo Mode)等追加功能,讓玩家可以在遊玩過程獲得更多樂趣。

除此之外,聖塔摩尼卡工作室日前針對製作《戰神:諸神黃昏》時的相關背後花絮,目前也已經透過全部10集內容完整公開,玩家可以藉此一窺遊戲製作背後概念與趣聞。

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!



We’ll share more details once we get closer to the release! 🐻 🐺 pic.twitter.com/vmv5X2USuW