搜尋引擎DuckDuckGo護個人隱私 多了阻止「以Google帳號登入」的提示內容
致力於保護個人隱私的搜尋引擎服務DuckDuckGo，在稍早針對Chrome、Firefox、Brave及Microsoft Edge瀏覽器提供的擴充內容更新中，增加主動阻止以Google帳號登入 (Sign in with Google)的跳出式提示視窗功能，藉此保護使用者隱私安全。
儘管Google強調以Google帳號登入各類網路服務的便利性，同時強調不會影響個人隱私安全，但DuckDuckGo認為透過此類快速登入機制仍有可能會被Google紀錄使用行為，進而用於分析不同網路使用行為。
因此，在稍早針對Chrome、Firefox、Brave及Microsoft Edge瀏覽器提供的擴充內容更新中，DuckDuckGo表示將主動阻止網頁出現以Google帳號登入的跳出式提示視窗，而在本身提供瀏覽器同樣也會加入相同設計。
在DuckDuckGo實際測試中，以Google帳號登入各類網路服務時，Google依然會蒐集特定瀏覽數據，這些數據可能不會直接影響使用者個人隱私，但仍有利於Google蒐集各類網路瀏覽使用行為，藉此讓其廣告投放服務最佳化。
因此，DuckDuckGo認為避免讓使用者過於仰賴以Google帳號登入各類網路服務，將能有效降低個人隱私被利用的風險。
NEW: Have you seen these Google sign-in pop-ups lately? They may seem helpful but signing in actually gives consent to being tracked.— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 22, 2022
We just released Google Sign-in Pop-up Protection to help block the pop-ups in our apps and extensions.🚀 pic.twitter.com/i7LzbNphIc
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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