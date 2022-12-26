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黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣
迎接2023只剩1周了，該用個新貼圖歡迎新的一年囉！LINE免費貼圖再次出現了，《聯合新聞網》這次整理出12種有期限的LINE免費貼圖，其中以「得利汪汪」最霸氣，不僅「免任務」直接免費下載，再送180天的使用期限，用到暑假真的沒問題，但仍須注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！
▊ LINE購物直播×煎妮花
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物直播」官方帳號好友下載期限：2023/1/14使用期限：90天
▊ 得利狗狗
連結網址：點我下載下載任務：直接下載即可下載期限：2023/1/14使用期限：180天
▊ Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「Marais瑪黑家居選物」官方帳號好友下載期限：2023/1/15使用期限：90天
▊ LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友下載期限：2023/1/18使用期限：90天
▊ LINE購物 × 寶鼻
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：90天
▊ LINE禮物 × 企鵝皮蛋
連結網址：點我下載下載任務：加入「LINE禮物」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：90天
▊ TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖
連結網址：點我下載下載任務：加入「TOMMY HILFIGER」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：180天
▊ 台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節
連結網址：點我下載下載任務：加入「台新銀行」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：180天
▊ 小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常
連結網址：點我下載下載任務：加入「小三美日」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：90天
▊ 富邦運動明星 陪你度過重要的每一天
連結網址：點我下載下載任務：加入「富邦FUBON」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：180天
▊ 陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常
連結網址：點我下載下載任務：加入「台北富邦銀行」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：180天
▊ 生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波
連結網址：點我下載下載任務：加入「生活市集」官方帳號好友下載期限：2023/1/19使用期限：180天
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢
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