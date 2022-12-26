黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣

迎接2023只剩1周了，該用個新貼圖歡迎新的一年囉！LINE免費貼圖再次出現了，《聯合新聞網》這次整理出12種有期限的LINE免費貼圖，其中以「得利汪汪」最霸氣，不僅「免任務」直接免費下載，再送180天的使用期限，用到暑假真的沒問題，但仍須注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！

2022-12-26 11:07