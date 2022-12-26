快訊

震海艦招標文件反映水下戰力不足 若開戰只能低強度輔助

傳併南山人壽「建議價格極具羞辱性」 中信金回應了

整理包／10萬元勞工紓困貸款今開辦 一文搞懂申請步驟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》精選12種有期限的LINE貼圖，多數可以用180天，相當划算。（製圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》精選12種有期限的LINE貼圖，多數可以用180天，相當划算。（製圖／聯合新聞網）

迎接2023只剩1周了，該用個新貼圖歡迎新的一年囉！LINE免費貼圖再次出現了，《聯合新聞網》這次整理出12種有期限的LINE免費貼圖，其中以「得利汪汪」最霸氣，不僅「免任務」直接免費下載，再送180天的使用期限，用到暑假真的沒問題，但仍須注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！

▊ LINE購物直播×煎妮花

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE購物直播」官方帳號好友
下載期限：2023/1/14
使用期限：90天

▊ 得利狗狗

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：直接下載即可
下載期限：2023/1/14
使用期限：180天

▊ Ｍarais瑪黑家居官方主題貼圖

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「Marais瑪黑家居選物」官方帳號好友
下載期限：2023/1/15
使用期限：90天

▊ LINE購物品牌名店×柯基犬卡卡

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友
下載期限：2023/1/18
使用期限：90天

▊ LINE購物 × 寶鼻

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：90天

▊ LINE禮物 × 企鵝皮蛋

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「LINE禮物」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：90天

▊ TOMMY × MIFFY 官方限定貼圖

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「TOMMY HILFIGER」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：180天

▊ 台新獅馬特 × 黃阿瑪 揪你開心過節

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「台新銀行」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：180天

▊ 小三美日×短耳貓頭鷹歡樂可愛生活日常

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「小三美日」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：90天

▊ 富邦運動明星 陪你度過重要的每一天

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「富邦FUBON」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：180天

▊ 陪你度過每一天！晴天P莉 × J客的日常

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「台北富邦銀行」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：180天

▊ 生活市集 ╳ 糰子貓&肥鯊魚波波

（翻攝自LINE Store）
（翻攝自LINE Store）

連結網址：點我下載
下載任務：加入「生活市集」官方帳號好友
下載期限：2023/1/19
使用期限：180天

LINE 貼圖

延伸閱讀

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

LINE「一日限定」飄雪來了！2裝置注意下雪時間 你有發現今年不同之處嗎？

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

一周數位爆報／Google地圖能「模糊」自己家！台人Google關鍵字色色的、Netflix明年踢掉「共享密碼」、PS5高階手把續航卻GG

相關新聞

黃阿瑪也參一腳！12款LINE期間限定免費貼圖 這隻「狗狗」免任務下載最霸氣

迎接2023只剩1周了，該用個新貼圖歡迎新的一年囉！LINE免費貼圖再次出現了，《聯合新聞網》這次整理出12種有期限的LINE免費貼圖，其中以「得利汪汪」最霸氣，不僅「免任務」直接免費下載，再送180天的使用期限，用到暑假真的沒問題，但仍須注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！

LINE「一日限定」飄雪來了！2裝置注意下雪時間 你有發現今年不同之處嗎？

全台外頭冷到變成「冰蕃薯」，裡頭的LINE聊天室也迎接「1日限定」的飄雪特效，而且電腦版與手機版的下雪時間不同，加上這次的飄雪似乎改頭換面，讀者們不曉得有沒有發現呢？

用戶比想像中還活潑！馬斯克宣布Twitter將推顯示觀看次數功能

馬斯克超過90%的Twitter用戶會閱讀推文，但不會主動發表、回覆或點讚，瀏覽次數新增會讓推特看起來更加活躍。 馬斯克推文表示推特（Twitter）即將推出觀看次數功能，類似的功能過去都是出現

聚焦GeForce NOW服務 NVIDIA宣布PC遊戲無線串流至連網電視功能關閉

多年前推出SHIELD系列機種時，NVIDIA曾標榜能透過GameStream功能以無線串流方式，將安裝GeForce顯示卡的PC端執行遊戲內容傳遞至家中連網電視呈現，並且透過SHIELD控制器或藍牙控制器操作遊戲，但稍早卻宣布即將關閉此項功能。

LINE宣布第三代區塊鏈主網「Finschia」正式上線，非託管錢包「DOSI Vault」即將推出

LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus宣布，LINE第三代區塊鏈主網「Finschia」正式上線，其交易速度將是以太坊的400倍，相關交易成本將能降低高達98%，同時也預告專為旗下加密資產LINK打造的非託管錢包「DOSI Vault」即將推出。

《今際之國2》開播垂涎山下智久裸體 網友大讚Netflix官方秒做1事

粉絲等了2年，日本熱門生存劇情影集《今際之國的闖關者》第2季（簡稱《今際之國2》）終於在12月22日於Netflix登場，面對Netflix傳出明（2023）年真的開抓「寄生帳號」，《今際之國2》仍維持第1季的「模式」進行，讓網友直呼「揪甘心」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。