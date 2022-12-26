LINE「一日限定」飄雪來了！2裝置注意下雪時間 你有發現今年不同之處嗎？

全台外頭冷到變成「冰蕃薯」，裡頭的LINE聊天室也迎接「1日限定」的飄雪特效，而且電腦版與手機版的下雪時間不同，加上這次的飄雪似乎改頭換面，讀者們不曉得有沒有發現呢？

LINE即起推出「1日限定」聊天室飄雪特效，要讓大家感受到冬日氛圍，且LINE的手機版與電腦版下雪時間不同，手機版在今（26）日0時開始，電腦版則從早上10點才會下雪，可別以為是不是自己的裝置出了問題，若真的看不到飄雪特效，《聯合新聞網》也帶你操作，相關飄雪時間及操作方式如下：

★手機版（iOS／Android） 飄雪時間：12月26日00:00至23:59 相關操作： 若仍看不見飄雪，可從右上角「設定」→聊天→開啟「聊天室背景特效」，就能看見聊天室背景在下雪囉 LINE手機版開啟背景特效方法。（製圖／聯合新聞網）

★電腦版 飄雪時間：12月26日10:00至12月27日9:59 相關操作： 若仍看不見飄雪，除了關閉程式重開外，可從左下角「…」點選「設定」→聊天→在「聊天室效果」勾選「啟用飄雪效果」，就能看見下雪特效囉 LINE電腦版開啟背景特效方法。（製圖／聯合新聞網）

而這次的飄雪效果似乎也和以前有所不同，不曉得讀者們有無觀察出來呢？《聯合新聞網》發現，LINE的「手機版」聊天室不會再積雪，電腦版的LINE則會積雪，想要等待對話視窗「白雪遍布」者，要轉往電腦版才看得到喔。

LINE手機版開啟背景特效方法。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，電腦版LINE下雪會「積雪」，而且可以愈積愈深。（圖／聯合新聞網）

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