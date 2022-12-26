聚焦GeForce NOW服務 NVIDIA宣布PC遊戲無線串流至連網電視功能關閉

多年前推出SHIELD系列機種時，NVIDIA曾標榜能透過GameStream功能以無線串流方式，將安裝GeForce顯示卡的PC端執行遊戲內容傳遞至家中連網電視呈現，並且透過SHIELD控制器或藍牙控制器操作遊戲，但稍早卻宣布即將關閉此項功能。

NVIDIA表示，GameStream功能將會在2023年2月正式關閉，而在GeForce NOW服務的應用功能則不受影響，同時玩家可以透過Valve在Steam服務提供的Steam Link功能實現相同使用體驗。

GameStream功能是在2013年推出，伴隨當時新版GeForce Experience服務提供，讓安裝GeForce系列顯示卡的PC裝置，可以藉由本身具備的網路連接功能，配合家中無線路由器將遊戲內容以串流方式推送到處於相同網路環境的智慧電視呈現，並且能配合無線連接方式使用SHIELD控制器或藍牙控制器操作遊戲，最高可對應4K HDR、60Hz畫面更新率顯示遊戲畫面。

不過，或許隨著主力逐漸放在GeForce NOW串流遊戲服務，加上使用者也能透過Steam Link功能做到相同操作體驗，因此NVIDIA才會宣布關閉GameStream功能，並且希望更多人訂閱使用GeForce NOW服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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