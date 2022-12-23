用戶比想像中還活潑！馬斯克宣布Twitter將推顯示觀看次數功能
馬斯克超過90%的Twitter用戶會閱讀推文，但不會主動發表、回覆或點讚，瀏覽次數新增會讓推特看起來更加活躍。
馬斯克推文表示推特（Twitter）即將推出觀看次數功能，類似的功能過去都是出現在影音內容的觀看次數，而現在是出現在推文上。
為何會想要建立這項功能呢？馬斯克認為，事實上許多推特的用戶都是潛水的觀眾，雖然不會主動發文但是都會持續關注其他推文，如果將觀看次數顯示出來，可以讓推特上看起來比想像的更活躍。他表示，超過90%的Twitter用戶會閱讀推文，但不會主動發表、回覆或點讚，畢竟這些都是公開社群行為。
過去推特提供給推文發布者查看數據分析資料，包含：點讚、轉推和引用推文的數值都可以在查看推文分析（view Tweet analytics）一覽無遺，不過這只限於本人，其他人並不會知道這些數據表現。
根據官方「推文」「被觀看次數」的計算方式：任何查看推文的行動都算作一次瀏覽，無論他們在何處看到你的推文（包含：主頁、搜尋、個人資料、文章中嵌入的推文等），不論是否有關注帳號，而查看自己推文的也算作一次瀏覽。
目前iOS和Android上可使用此功能，預計不久將也將支援Web版。
《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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