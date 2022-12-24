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LINE宣布第三代區塊鏈主網「Finschia」正式上線，非託管錢包「DOSI Vault」即將推出

聯合新聞網／ 楊又肇

LINE旗下全球加密資產與區塊鏈業務子公司LINE Tech Plus宣布，LINE第三代區塊鏈主網「Finschia」正式上線，其交易速度將是以太坊的400倍，相關交易成本將能降低高達98%，同時也預告專為旗下加密資產LINK打造的非託管錢包「DOSI Vault」即將推出。

LINE表示，透過具有更高規格功能及高穩定性的「Finschia」主網，將使旗下區塊鏈生態圈更完善健全，進而實現Web 3.0發展關鍵里程碑。

「Finschia」名稱源自紐幾內亞及其周邊地區自然生長的熱帶植物，其核心機制結合Cosmos架構，以及可驗證隨機函數 (VRF, Verifiable Random Function)所研發的共識演算法「Ostracon」。

升級後的「Finschia」交易速度是以太坊的400倍，相關交易成本可大幅減少98%，並且導入計算貢獻度的獎勵制度，可依使用者及開發者對拓展區塊鏈生態圈的貢獻程度來發放獎勵。

而「Finschia」上線後，將開放給所有開發者使用，無論是否具備區塊鏈服務開發經驗，皆能使用「Finschia」的全節點，或是LINE Blockchain Developers資源，輕鬆設計各類去中心化的應用程式 (dApps)。此外，開發者也能結合LINE的服務、運用LINE專業技術，打造出用戶友善的區塊鏈服務。

LINE NEXT執行長高永受表示：「我們很高興宣布「Finschia」的上線，這有助我們與其他開發者合作，一同解鎖LINE區塊鏈網路的更多可能。期待以此打造一個全新的區塊鏈生態圈，並以加密資產LINK為基礎，擴展LINE 的代幣經濟 (Token Economy)。」

未來LINE計畫將現有主網Daphne與「Finschia」整併，將所有區塊鏈服務整合至同一個主網上運行。

此外，LINE預計在近期啟用專為旗下加密資產LINK打造的非託管錢包「DOSI Vault」，用戶擁有錢包的完整掌控權，管理LINK資產將更安全便捷，需要支付的礦工費也將更少。Finschia和DOSI Vault操作簡便且穩定安全，讓不熟悉區塊鏈的用戶也能安心使用，有助於LINE拓展代幣經濟的規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 區塊鏈 演算法

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