台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次
你最常在Google搜尋什麼呢？行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，發現第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，他也表示「澀澀（色色）是流量密碼呀，前10名就佔了3名。」引起網友討論
行銷顧問邱韜誠日前分享2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，台灣人最愛搜尋的關鍵字No.1為「翻譯」2字，每月平均搜尋量有988萬次，且與它相關的字眼如「google 翻譯」、「google translate」也列入百大榜單中，為27名和84名，顯示台灣人真的很愛「手動」搜尋翻譯字眼。
第2名為「YouTube」（901萬次）、第3名則是從Google搜尋「yahoo」，月平均為823萬次；第4至10名關鍵字依序為「restaurant」、「天氣」、「FB」、「Xvideo」、「A片」、「AV影片」、「nba」，10名內竟有3名內容是與情色類有關，他笑稱「澀澀（色色）是流量密碼呀。」
「2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字」計算時間以2022年1月至11月、來源為Ahrefs搭配上Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches）為主。
其中「restaurant」很多人搜尋（799萬次）也讓人意外，據網友推測可能是因為「Google地圖（Google Maps）」有「餐廳」的標籤，若點該標籤也會進行搜尋，但系統會將它記錄「restaurant」，才可能導致搜尋量大增。
該文引起網友討論，網友笑稱「基本上7、8、9（名）應該加在一起，那才是真的第1名啊。」、「世界和平就交給7、8、9（名）了」、「翻譯的部分我可能就貢獻了80%」、「我每天都會搜尋n遍『翻譯』這個字」、「不會直接打網址484」、「是不是大家都沒有用書籤的習慣。」
邱韜誠也完整分享Google熱門搜尋關鍵字排行榜100名清單，依序如下：
★第1至第20名
1.翻譯
2.youtube
3.yahoo
4.restaurant
5.天氣
6.fb
7.xvideo
8.a片
9.av影片
10.nba
11.jable
12.蝦皮
13.539
14.餐廳
15.ig
16.pornhub
17.停車場
18.google
19.711
20.麥當勞
★第21至第40名
21.5278
22.明天的天氣
23.美國股市
24.美股
25.早餐
26.facebook
27.google 翻譯
28.美食
29.momo
30.加油站
31.gmail
32.星巴克
33.火鍋
34.飯店
35.地震
36.中央氣象局
37.netflix
38.地圖
39.hotel
40.新聞
★第41至第60名
41.大樂透
42.飲料
43.porn
44.104
45.18av
46.早午餐
47.郵局
48.藥局
49.咖啡
50.運彩
51.運動彩券
52.美金匯率
53.全聯
54.coffee
55.奇摩
56.咖啡廳
57.景點
58.google map
59.pchome
60.twitter
★第61至第80名
61.xnxx
62.禁漫天堂
63.591
64.中華職棒
65.飲料店
66.素食
67.拉麵
68.疫情
69.中華電信
70.家樂福
71.道瓊指數
72.早餐店
73.好市多
74.便當
75.ikea
76.twitch
77.gas
78.火車時刻表
79.dcard
80.天氣預報
★第81至第100名
81.肯德基
82.xxx
83.yt
84.google translate
85.博客來
86.股市
87.八方雲集
88.威力彩
89.統一發票
90.蝦皮店到店
91.gimy
92.xsmb
93.中國信託
94.禁漫
95.2330
96.捷运图
97.捷運圖
98.牛排
99.診所
100.必勝客
資料來源：Frank Chiu網站
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言