快訊

125例中重症、40死 40多歲男打過5劑疫苗 染疫5天家中亡

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聯合新聞網／ 綜合報導
行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，「色色關鍵字」在前10名中占據3名。（示意圖／美聯社）
行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，「色色關鍵字」在前10名中占據3名。（示意圖／美聯社）

你最常在Google搜尋什麼呢？行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，發現第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，他也表示「澀澀（色色）是流量密碼呀，前10名就佔了3名。」引起網友討論

行銷顧問邱韜誠日前分享2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，台灣人最愛搜尋的關鍵字No.1為「翻譯」2字，每月平均搜尋量有988萬次，且與它相關的字眼如「google 翻譯」、「google translate」也列入百大榜單中，為27名和84名，顯示台灣人真的很愛「手動」搜尋翻譯字眼。

第2名為「YouTube」（901萬次）、第3名則是從Google搜尋「yahoo」，月平均為823萬次；第4至10名關鍵字依序為「restaurant」、「天氣」、「FB」、「Xvideo」、「A片」、「AV影片」、「nba」，10名內竟有3名內容是與情色類有關，他笑稱「澀澀（色色）是流量密碼呀。」

「2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字」計算時間以2022年1月至11月、來源為Ahrefs搭配上Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches）為主。

2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第1至10名。（圖／邱韜誠授權提供）
2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第1至10名。（圖／邱韜誠授權提供）

其中「restaurant」很多人搜尋（799萬次）也讓人意外，據網友推測可能是因為「Google地圖（Google Maps）」有「餐廳」的標籤，若點該標籤也會進行搜尋，但系統會將它記錄「restaurant」，才可能導致搜尋量大增。

該文引起網友討論，網友笑稱「基本上7、8、9（名）應該加在一起，那才是真的第1名啊。」、「世界和平就交給7、8、9（名）了」、「翻譯的部分我可能就貢獻了80%」、「我每天都會搜尋n遍『翻譯』這個字」、「不會直接打網址484」、「是不是大家都沒有用書籤的習慣。」

邱韜誠也完整分享Google熱門搜尋關鍵字排行榜100名清單，依序如下：

★第1至第20名

1.翻譯

2.youtube

3.yahoo

4.restaurant

5.天氣

6.fb

7.xvideo

8.a片

9.av影片

10.nba

11.jable

12.蝦皮

13.539

14.餐廳

15.ig

16.pornhub

17.停車場

18.google

19.711

20.麥當勞

2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第11至20名。（圖／邱韜誠授權提供）
2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第11至20名。（圖／邱韜誠授權提供）

★第21至第40名

21.5278

22.明天的天氣

23.美國股市

24.美股

25.早餐

26.facebook

27.google 翻譯

28.美食

29.momo

30.加油站

31.gmail

32.星巴克

33.火鍋

34.飯店

35.地震

36.中央氣象局

37.netflix

38.地圖

39.hotel

40.新聞

★第41至第60名

41.大樂透

42.飲料

43.porn

44.104

45.18av

46.早午餐

47.郵局

48.藥局

49.咖啡

50.運彩

51.運動彩券

52.美金匯率

53.全聯

54.coffee

55.奇摩

56.咖啡廳

57.景點

58.google map

59.pchome

60.twitter

★第61至第80名

61.xnxx

62.禁漫天堂

63.591

64.中華職棒

65.飲料店

66.素食

67.拉麵

68.疫情

69.中華電信

70.家樂福

71.道瓊指數

72.早餐店

73.好市多

74.便當

75.ikea

76.twitch

77.gas

78.火車時刻表

79.dcard

80.天氣預報

★第81至第100名

81.肯德基

82.xxx

83.yt

84.google translate

85.博客來

86.股市

87.八方雲集

88.威力彩

89.統一發票

90.蝦皮店到店

91.gimy

92.xsmb

93.中國信託

94.禁漫

95.2330

96.捷运图

97.捷運圖

98.牛排

99.診所

100.必勝客

資料來源：Frank Chiu網站

延伸閱讀

從拍片到出書——日本AV女優們的自我敘述

2022日本年度漢字「戦」：戰爭動亂、全球緊繃的苦難一年

逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了

迴避！Meta「元宇宙」3字成燒錢黑洞 蘋果明年推AR／VR頭戴裝置改用「這說法」

相關新聞

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

你最常在Google搜尋什麼呢？行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，發現第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，他也表示「澀澀（色色）是流量密碼呀，前10名就佔了3名。」引起網友討論

冬至煮湯圓發現AirPods不見 碗內驚見誤煮「蘋果口味」悲劇了

許多人都會在冬至時煮湯圓來吃，白色渾圓的湯圓總讓人食指大動，卻有網友在煮湯圓過程中，意外發現AirPods不見了，看照片後才發現悲劇發生，有網友開玩笑的留言表示「中間看來是蘋果口味的湯圓呢」。

PTT和PPT常搞混 他開口前都先默念「這1詞」引網共鳴

許多台灣人在生活中或工作時常常都會使用到PPT和PTT，也因為這兩個詞彙太接近，因此常會有唸錯、搞錯的時候，有網友就坦承自己每次在唸之前，都會在心裡默念「PowerPoint」才不會講錯，引起許多網友共鳴，紛紛留言「我也是！」。

逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了

Netflix試圖想從低價廣告訂閱方案吸取新訂戶，但成效不彰，反而繼續流失舊有用戶，也因此傳出明（2023）年真的要開抓「寄生帳號」，杜絕只想要「密碼共享」的用戶。

看Netflix順便健身！《Nike Training Club》46支影片登場串流平台

Netflix、Nike宣布合作，由Nike提供的《Nike Training Club》系列健身影片將於美國時間12月30日上架至Netflix服務，讓更多使用者能配合影片內容進行健身活動。

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

使用通訊軟體「LINE」聊天，最常使用貼圖功能，《聯合新聞網》不定期會報導「期間限定免費貼圖」好康外，日前LINE更推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但可小心裡頭有很多眉角，一不小心不僅沒有免費，還會多付錢喔。《聯合新聞網》帶你操作，不僅可以免費使用、不想續訂還可以火速取消訂閱不怕被收錢！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。