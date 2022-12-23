台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

你最常在Google搜尋什麼呢？行銷顧問邱韜誠日前整理出2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，發現第1名關鍵字的每月平均搜尋量達到988萬次，他也表示「澀澀（色色）是流量密碼呀，前10名就佔了3名。」引起網友討論

行銷顧問邱韜誠日前分享2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字，台灣人最愛搜尋的關鍵字No.1為「翻譯」2字，每月平均搜尋量有988萬次，且與它相關的字眼如「google 翻譯」、「google translate」也列入百大榜單中，為27名和84名，顯示台灣人真的很愛「手動」搜尋翻譯字眼。

第2名為「YouTube」（901萬次）、第3名則是從Google搜尋「yahoo」，月平均為823萬次；第4至10名關鍵字依序為「restaurant」、「天氣」、「FB」、「Xvideo」、「A片」、「AV影片」、「nba」，10名內竟有3名內容是與情色類有關，他笑稱「澀澀（色色）是流量密碼呀。」

「2022年Google台灣最熱門的100個搜尋關鍵字」計算時間以2022年1月至11月、來源為Ahrefs搭配上Google的平均每月搜尋量（Average monthly searches）為主。

2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第1至10名。（圖／邱韜誠授權提供）

其中「restaurant」很多人搜尋（799萬次）也讓人意外，據網友推測可能是因為「Google地圖（Google Maps）」有「餐廳」的標籤，若點該標籤也會進行搜尋，但系統會將它記錄「restaurant」，才可能導致搜尋量大增。

該文引起網友討論，網友笑稱「基本上7、8、9（名）應該加在一起，那才是真的第1名啊。」、「世界和平就交給7、8、9（名）了」、「翻譯的部分我可能就貢獻了80%」、「我每天都會搜尋n遍『翻譯』這個字」、「不會直接打網址484」、「是不是大家都沒有用書籤的習慣。」

邱韜誠也完整分享Google熱門搜尋關鍵字排行榜100名清單，依序如下：

★第1至第20名 1.翻譯 2.youtube 3.yahoo 4.restaurant 5.天氣 6.fb 7.xvideo 8.a片 9.av影片 10.nba 11.jable 12.蝦皮 13.539 14.餐廳 15.ig 16.pornhub 17.停車場 18.google 19.711 20.麥當勞 2022年Google熱門搜尋關鍵字排行榜第11至20名。（圖／邱韜誠授權提供） ★第21至第40名 21.5278 22.明天的天氣 23.美國股市 24.美股 25.早餐 26.facebook 27.google 翻譯 28.美食 29.momo 30.加油站 31.gmail 32.星巴克 33.火鍋 34.飯店 35.地震 36.中央氣象局 37.netflix 38.地圖 39.hotel 40.新聞 ★第41至第60名 41.大樂透 42.飲料 43.porn 44.104 45.18av 46.早午餐 47.郵局 48.藥局 49.咖啡 50.運彩 51.運動彩券 52.美金匯率 53.全聯 54.coffee 55.奇摩 56.咖啡廳 57.景點 58.google map 59.pchome 60.twitter ★第61至第80名 61.xnxx 62.禁漫天堂 63.591 64.中華職棒 65.飲料店 66.素食 67.拉麵 68.疫情 69.中華電信 70.家樂福 71.道瓊指數 72.早餐店 73.好市多 74.便當 75.ikea 76.twitch 77.gas 78.火車時刻表 79.dcard 80.天氣預報 ★第81至第100名 81.肯德基 82.xxx 83.yt 84.google translate 85.博客來 86.股市 87.八方雲集 88.威力彩 89.統一發票 90.蝦皮店到店 91.gimy 92.xsmb 93.中國信託 94.禁漫 95.2330 96.捷运图 97.捷運圖 98.牛排 99.診所 100.必勝客

資料來源：Frank Chiu網站

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