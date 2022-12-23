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PTT和PPT常搞混 他開口前都先默念「這1詞」引網共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
網友坦承在唸PPT和PTT之前，心裡都會先唸出「這1詞」避免唸錯。圖片翻攝自微軟、批踢踢實業坊。
網友坦承在唸PPT和PTT之前，心裡都會先唸出「這1詞」避免唸錯。圖片翻攝自微軟、批踢踢實業坊。

許多台灣人在生活中或工作時常常都會使用到PPT和PTT，也因為這兩個詞彙太接近，因此常會有唸錯、搞錯的時候，有網友就坦承自己每次在唸之前，都會在心裡默念「PowerPoint」才不會講錯，引起許多網友共鳴，紛紛留言「我也是！」。

在學校或職場時，常會使用到微軟PowerPoint投影片簡報軟體，一般簡稱為「PPT」；而眾多台灣人經常使用的討論區為批踢踢實業坊，常簡稱為「PTT」。PPT和PTT兩個詞彙十分相似，使得許多人經常唸錯。

一名臉書網友就貼文坦承，自己是一個在講PTT和PPT之前，會在心裡默念「PowerPoint」才不會講錯的人，沒想到這樣的自白公開後，引來大量網友共鳴，吸引4千多讚與3千多次分享。

有網友留言表示「原來不是只有我」、「我也是」、「我長久的秘密被發現了」、「可以把這個講出來太強」、「有時候乾脆直接講 PowerPoint」、「被講出心聲了」、「我在這裡找到了同溫層」、「我還以為只有我這樣」。

PTT 微軟 PowerPoint

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