PTT和PPT常搞混 他開口前都先默念「這1詞」引網共鳴
許多台灣人在生活中或工作時常常都會使用到PPT和PTT，也因為這兩個詞彙太接近，因此常會有唸錯、搞錯的時候，有網友就坦承自己每次在唸之前，都會在心裡默念「PowerPoint」才不會講錯，引起許多網友共鳴，紛紛留言「我也是！」。
在學校或職場時，常會使用到微軟PowerPoint投影片簡報軟體，一般簡稱為「PPT」；而眾多台灣人經常使用的討論區為批踢踢實業坊，常簡稱為「PTT」。PPT和PTT兩個詞彙十分相似，使得許多人經常唸錯。
一名臉書網友就貼文坦承，自己是一個在講PTT和PPT之前，會在心裡默念「PowerPoint」才不會講錯的人，沒想到這樣的自白公開後，引來大量網友共鳴，吸引4千多讚與3千多次分享。
有網友留言表示「原來不是只有我」、「我也是」、「我長久的秘密被發現了」、「可以把這個講出來太強」、「有時候乾脆直接講 PowerPoint」、「被講出心聲了」、「我在這裡找到了同溫層」、「我還以為只有我這樣」。
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