冬至煮湯圓發現AirPods不見 碗內驚見誤煮「蘋果口味」悲劇了

許多人都會在冬至時煮湯圓來吃，白色渾圓的湯圓總讓人食指大動，卻有網友在煮湯圓過程中，意外發現AirPods不見了，看照片後才發現悲劇發生，有網友開玩笑的留言表示「中間看來是蘋果口味的湯圓呢」。

許多人都在昨日（22日）冬至煮湯圓暖胃，臉書粉專「台灣迷因」貼文，關心大家是否都有吃湯圓，並且貼出一張紅色碗內裝著湯圓的照片，不過仔細一看，卻會發現其中一顆「湯圓」的樣貌與其他顆不太相同。

照片中的湯圓顯然是AirPods的充電盒，白色的外殼與湯圓合為一體，不小心就變成同一鍋湯，台灣迷因也在留言處表示「當我煮湯圓煮到一半找不到我的AirPods」。

許多網友表示「中間那顆看起來還在冷凍狀態，應該很硬」、「中間看來是蘋果口味的湯圓呢」、「好貴的湯圓」、「原來是蘋果新產品：內建藍牙的湯圓，吃下去可以傳輸腸胃道的資料」、「非常應景冬至，不只天寒，當下心也寒了」、「你的湯圓怎麼特別貴」、「湯圓pro級的」。

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