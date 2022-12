看Netflix順便健身！《Nike Training Club》46支影片登場串流平台

Netflix、Nike宣布合作,由Nike提供的《Nike Training Club》系列健身影片將於美國時間12月30日上架至Netflix服務,讓更多使用者能配合影片內容進行健身活動。

在Netflix上架的《Nike Training Club》系列健身影片將以英文在內10種語言呈現,總長度則超過30小時以上,並且將分兩波上架,首波將於12月30日推出,第二波則預計在2023年內上架。

相比先前僅在iOS、Android平台app提供版本,使用者僅能以裝置本身螢幕播放,或是透過無線串流方式推送至大螢幕電視上播放,甚至以HDMI等有線方式連接播放,而此次在Netflix上架版本則可在iOS、Android裝置,以及大尺寸連網電視、平板等裝置上使用,將能簡化使用者觀看難度,藉此吸引更多人使用。

首波上架內容將包含46支影片,其中包含13支以基礎訓練的「Kickstart Fitness with the Basics」、7支以兩週核心訓練的「Two Weeks to a Stronger Core」、6支以瑜珈訓練的「Fall in Love with Vinyasa Yoga」,以及14支以高強度間歇訓練的「HIT & Strength with Tara」與6支以輕量訓練「Feel-Good Fitness」為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦