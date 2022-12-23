看Netflix順便健身！《Nike Training Club》46支影片登場串流平台
Netflix、Nike宣布合作，由Nike提供的《Nike Training Club》系列健身影片將於美國時間12月30日上架至Netflix服務，讓更多使用者能配合影片內容進行健身活動。
在Netflix上架的《Nike Training Club》系列健身影片將以英文在內10種語言呈現，總長度則超過30小時以上，並且將分兩波上架，首波將於12月30日推出，第二波則預計在2023年內上架。
相比先前僅在iOS、Android平台app提供版本，使用者僅能以裝置本身螢幕播放，或是透過無線串流方式推送至大螢幕電視上播放，甚至以HDMI等有線方式連接播放，而此次在Netflix上架版本則可在iOS、Android裝置，以及大尺寸連網電視、平板等裝置上使用，將能簡化使用者觀看難度，藉此吸引更多人使用。
首波上架內容將包含46支影片，其中包含13支以基礎訓練的「Kickstart Fitness with the Basics」、7支以兩週核心訓練的「Two Weeks to a Stronger Core」、6支以瑜珈訓練的「Fall in Love with Vinyasa Yoga」，以及14支以高強度間歇訓練的「HIT & Strength with Tara」與6支以輕量訓練「Feel-Good Fitness」為主。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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