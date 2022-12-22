Google聖誕前夕藏彩蛋 搜尋這關鍵字就能驚喜揭秘
科技巨擘Google從不放過任何一個可以慶祝節日的機會，當中包括最重要的聖誕節。今年他們特別在搜尋引擎隱藏一個彩蛋，找到它將會帶你到聖誕老人村，並可以透過追蹤器觀察聖誕老人的一舉一動。
根據《鏡報》報導，每到了重大節慶，Google總是會在搜尋引擎上設計巧思，今年他們創造了以聖誕節為主題的彩蛋，並把它隱藏起來，讓大家用關鍵字去尋找。
用戶只要在搜尋引擎中輸入「聖誕節（Christmas Day）」，在網頁上方就會出現一個綁有黃色蝴蝶結的禮物盒，接著點下圖之後，就會看大巨大氣球佔滿螢幕，然後出現一位揮著手的聖誕老公公，帶你進到Google的聖誕老人村。
在這裡面，用戶可以體驗許多遊戲，除了聖誕老人自拍、精靈製造商店，還可以看影片，以及看聖誕日記與企鵝，將近有30項闖關遊戲可以玩，Google竭盡所能讓小朋友在聖誕老人抵達家中送禮物時，可以非常忙碌的玩遊戲。
Google聖誕老人村也發出聲明，表示這個村落是所有家庭慶祝耶誕季最理想的地方，在這裡大家會看到所有最喜歡的聖誕角色都聚集在此，還有適合每個年齡層的有趣遊戲與教育活動。
12月24日聖誕老人村會搖身一變成為追蹤器，可以跟著聖誕老公公與他的馴鹿到世界各地送小孩禮物。
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