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不要再被騙！LINE假訊息排行榜 「綠茶加檸檬」治病騙最多人
通訊軟體LINE今天公布2022年度假訊息排行榜，疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療COVID-19的錯誤偏方「綠茶加檸檬」排名第1；打著防疫專案名義補助每人3000元，實則詐騙個資的假網站排名第3。
民生息息相關的食物類假訊息也受關注，紅殼雞蛋加色素偽裝成土雞蛋的錯誤謠言排名第2。
根據LINE今年度假訊息排行榜，第4名為人人有感的「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」或黃金三角等錯誤地震逃生資訊，第5名為與荷包相關的錯誤繳費資訊「明天開始電費分三段式？」。
LINE發布新聞稿表示，2019年啟動數位當責計畫，展開LINE訊息查證服務，讓用戶將可疑文字訊息或連結傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker）進行查證；截至2022年12月中旬，已收到超過14萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次超過60萬人次，成為台灣最大訊息查證平台。
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