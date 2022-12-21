不要再被騙！LINE假訊息排行榜 「綠茶加檸檬」治病騙最多人

在社群平台競爭的社會，軟體介面做的好不好、夠不夠友善，已成了使用者挑選的重點。TikTok因為介面豐富吸引不少群眾使用，但也有人抱怨，畫面雜亂干擾使用。有科技網紅在TikTok上分享如何清除畫面上的混亂。

2022-12-21 08:56