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「我不相信這種抽獎！」妹子ATM提款卻中iPhone 14 Pro 曝中獎心法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為銀行每次推出的抽獎活動像是「內定」，沒想到自己到ATM提款卻中了蘋果iPhone 14 Pro 256GB。（示意圖／ingimage）
一名女網友認為銀行每次推出的抽獎活動像是「內定」，沒想到自己到ATM提款卻中了蘋果iPhone 14 Pro 256GB。（示意圖／ingimage）

還是要相信「小紙條」上的抽獎運！一名女網友驚訝自己去ATM提款，竟然意外抽到iPhone 14 Pro，認為原本「不相信這種（銀行）抽獎活動」，沒想到竟然中獎，開心喊終於可以換掉舊iPhone了，引起不少網友羨慕。

不少銀行ATM都會有提款抽好禮的活動，鼓勵民眾到自家ATM提款「抽獎」，但多數人都只拿得到「再接再厲」，無緣拿到真正的大獎。一名網友在Dcard發文表示，日前她臨時到超商裡的知名銀行ATM提款，沒想到抽到蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro 256G手機一台，換算下來現賺3萬8400元。

一名女網友秀出自己在ATM提款的中獎照，真的抽到蘋果iPhone 14 Pro 256GB。（翻攝自Dcard）
一名女網友秀出自己在ATM提款的中獎照，真的抽到蘋果iPhone 14 Pro 256GB。（翻攝自Dcard

她驚訝表示，一直以來都不太相信這一類的抽獎活動，「每次銀行、百貨這類抽獎我都覺得中獎者是內定的。」只是剛好這個月比較常去知名銀行ATM跨行提款，因而獲得iPhone 14 Pro，認為中獎全靠幸運，但幸運這檔事就是「不能強求」，「終於可以把被我摔爛的iPhone 7換掉了。」鼓勵網友「努力提款」，每月都有機會可以抽到大獎。

該文引起熱議，不少網友羨慕不已，表示「為什麼我都只有抽到5塊錢」，還有人分享自身經驗，「我男友每次都不抽，有一次無聊抽就中1000元禮券，我每次認真抽獎都沒有（中）。」、「感覺今天就會突然很多人在ATM前面排隊」、「太扯了啦」，一度還有網友質疑是詐騙訊息，經眾人告知「這是真的」。

《聯合新聞網》實際到該銀行官網活動頁面觀看，官網提到在指定ATM跨行存款或提款交易任3筆，就能抽iPhone 14 Pro，且每個月在每個通路的ATM僅有2台iPhone 14 Pro的中獎額度，想中獎真的不太容易，而該名網友在這超商的ATM抽中1台，也意味著這通路的iPhone 14 Pro名額僅剩1台，堪稱是超強大的幸運兒。

《聯合新聞網》實際到該銀行官網活動頁面查看，發現每個月在每個通路的ATM僅有2台iPhone 14 Pro的中獎名額，想抽中真的不太容易。（翻攝自銀行官網）
《聯合新聞網》實際到該銀行官網活動頁面查看，發現每個月在每個通路的ATM僅有2台iPhone 14 Pro的中獎名額，想抽中真的不太容易。（翻攝自銀行官網

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