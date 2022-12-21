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《Final Fantasy像素複刻版》將登錄Switch、PS4 還有「FF 35週年限定特裝版」

聯合新聞網／ 楊又肇

SQUARE ENIX先前在智慧型手機，以及Steam平台推出的《Final Fantasy像素複刻版》 (Final Fantasy Pixel Remaster)系列6部作品，將於2023年春季於Nintendo Switch及PlayStation 4平台推出，而日本及美國市場更將推出收錄6部作品的實體遊戲片，並且收錄特典商品—「FF 35週年限定特裝版」 (ファイナルファンタジーI-VI ピクセルリマスター FF35 周年限定特装版)，從即日起開放日本SQUARE ENIX e-STORE官方商城預購。

除了採實體特別盒裝，並且提供可隨角度呈現不同插畫的可換式封套，內容更將收錄嚴選樂曲實體CD，更貼心附上MP3數位音樂檔案下載碼，而封面則由同樣擔任Final Fantasy系列作品人物設定的澀谷員子重新繪製，同時也附上「The Art of Final Fantasy I-VI PIXEL REMASTER -FF DOT. PIXEL REMASTER ver.-」像素插畫集，以及收錄6款作品原始版開發資料與遊戲內容的特別編輯設定資料集「FINAL FANTASY I-VI COLLECTION FINAL FANTASY I-VI PIXEL REMASTER MEMORIAL ULTIMANIA」。

此外，「FF 35週年限定特裝版」也包含一套8款的可自行站立的完成品figure模型，其中包含《Final Fantasy》歷代作品主要角色。

《Final Fantasy像素複刻版》系列是以任天堂與超級任天堂時期推出、採2D像素繪製的6部作品為基礎，並且以像素復刻重製而成，更加入觸控螢幕等全新操作方式，針對不同操作模式進行最佳化，而音樂同樣由《Final Fantasy》系列作曲家植松伸夫監製，主要基於原版樂曲進行改編。

而在遊戲中也加入怪物圖鑑、音樂播放器、畫廊、自動戰鬥功能與隨時存檔等功能，藉此讓玩家能以更輕鬆方式遊玩，並且回顧系列作品內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 日本 F35

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