TikTok雜亂訊息太多 正妹網紅教你「一鍵清除」還你小清新
在社群平台競爭的社會，軟體介面做的好不好、夠不夠友善，已成了使用者挑選的重點。TikTok因為介面豐富吸引不少群眾使用，但也有人抱怨，畫面雜亂干擾使用。有科技網紅在TikTok上分享如何清除畫面上的混亂。
根據《太陽報》報導，TikTok在今年初增加了「清除模式」功能，可以消除畫面上的雜亂。通常用戶在使用TikTok時，畫面都會包含按讚、分享與有關影片資訊的按鈕。但現在有一個方法可以將這些功能刪除。
TikTok網紅@chiaraking在自己的頻道上分享這項技巧，獲得超過50,000個讚，而這項功能常簡單就能做到，甚至可以在幾秒鐘內打開或關閉這項消除功能。究竟要如何做到呢？
首先，先確認自己的TikTok App已經更新到最新版本，這表示蘋果用戶要進到App Store，而Android用戶則要到Google Play商店，看自己是否已經更新。
接著打開TikTok，並隨意選一則貼文（feef），不管是你自己的帳號，或是其他追蹤帳號，都可以有相同功能。接著，若你正在看影片，點選並長按著螢幕中間，隱藏的目錄會從螢幕底部出現。
而在目錄上方會有一個「清除模式」的選項，按下它之後，雜亂的TikTok畫面都會變得乾淨，用戶就可以開始愉快的滑閱TikTok。若你想恢復原始功能，只要重複上面的步驟，就可以重設。
@chiaraking
Game changer #clearmode♬ original sound - Chiara King
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