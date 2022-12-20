快來玩！世足賽阿根廷奪冠 Google釋出「煙火彩蛋」與球迷同賀
2022卡達世界盃足球賽冠軍戰由阿根廷對上法國，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國奪冠，成功舉起大力金盃，全球都在為這場賽事歡騰，Google也跟上這股潮流，只要在搜尋欄輸入關鍵字就能看到「阿根廷煙火」。
許多阿根廷球迷都還沈浸在奪冠的喜悅中，Google也跟上這股浪潮，推出神秘的關鍵字彩蛋，讓球迷們能夠在這段期間透過網頁一同慶賀。
只要在Google搜搜尋中輸入「世足」、「World Cup」、「Argentina（阿根廷）」、「阿根廷國家足球隊」等相關關鍵字，就可以在頁面上看到美麗的煙火動畫。
該煙火動畫呈現阿根廷的國旗圖樣，使用電腦版還可以按下方的煙火鈕，讓煙火繼續施放，也可以把該頁面分享給親朋好友，一起享受奪冠的喜悅。
★這些字可以看到Google世足彩蛋！
世足：請點我
World Cup：請點我
Argentina（阿根廷）：請點我
世界盃足球賽：請點我
阿根廷國家足球隊：請點我
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