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快來玩！世足賽阿根廷奪冠 Google釋出「煙火彩蛋」與球迷同賀

聯合新聞網／ 綜合報導
只要在Google輸入阿根廷、世足等相關關鍵字，就可以看到煙火彩蛋。
只要在Google輸入阿根廷、世足等相關關鍵字，就可以看到煙火彩蛋。

2022卡達世界盃足球賽冠軍戰由阿根廷對上法國，最後由梅西率領的阿根廷擊敗法國奪冠，成功舉起大力金盃，全球都在為這場賽事歡騰，Google也跟上這股潮流，只要在搜尋欄輸入關鍵字就能看到「阿根廷煙火」。

許多阿根廷球迷都還沈浸在奪冠的喜悅中，Google也跟上這股浪潮，推出神秘的關鍵字彩蛋，讓球迷們能夠在這段期間透過網頁一同慶賀。

只要在Google搜搜尋中輸入「世足」、「World Cup」、「Argentina（阿根廷）」、「阿根廷國家足球隊」等相關關鍵字，就可以在頁面上看到美麗的煙火動畫。

若使用電腦版，可以在Google頁面下方按煙火鈕，讓煙火繼續施放。
若使用電腦版，可以在Google頁面下方按煙火鈕，讓煙火繼續施放。

該煙火動畫呈現阿根廷的國旗圖樣，使用電腦版還可以按下方的煙火鈕，讓煙火繼續施放，也可以把該頁面分享給親朋好友，一起享受奪冠的喜悅。

★這些字可以看到Google世足彩蛋！

世足：請點我

World Cup：請點我

Argentina（阿根廷）：請點我

世界盃足球賽：請點我

阿根廷國家足球隊：請點我

阿根廷 法國 足球 卡達

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