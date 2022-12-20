等於免費！寧夏夜市用這電子支付100%回饋 網友實測「真的秒入帳」喊話快衝

使用電子支付工具可能真的比付現還省錢！就有網友發現，最近若在台北市的寧夏夜市使用icash Pay，竟然可以100%回饋消費金額，直呼「也太爽」，讓住在其他地方的網友羨慕：「湳雅夜市（也）照顧一下啊。」

一名網友在PTT的Lifeismoney版表示，電子支付服務icash Pay日前和台北市「寧夏夜市」合作，推出「筆筆100%回饋」的活動，在夜市支援icash Pay的店家消費嗑美食，不限消費金額都能夠100%回饋，而回饋金會進到icash Pay帳戶對應之OPEN POINT會員帳戶中，每個用戶上限500點，等同於在夜市先付了500元後，再拿到500點（元），變相「免費吃」，引起網友熱議。

該活動僅有短短16天（12月16日至12月31日），總上限為200萬點，有可能會提早結束，激起網友到寧夏夜市實測是否真能100%回饋，秀出截圖驚呼一買完美食「我的點數很快就入帳了」、「500點順利入帳，解鎖成功。」、「人多到炸每攤都排爆」，讓還沒使用到icash Pay心急表示，「下班準備衝了，往年的經驗撐不到假日（指回饋金額度已滿）。」

icash Pay官網提到，寧夏夜市「筆筆100%回饋」的活動需下載「icash Pay」App，以icash Pay帳戶進行付款、直接連結指定銀行帳戶付款、綁定信用卡付款都在活動範圍中，並分享撇步，表示到寧夏夜市現場開啟手機的相機功能→掃描商店QR CODE→選擇icash Pay支付輸入金額→按下付款後會跳轉「icash Pay」App→畫面跳出實際付款金額後按下「支付」並確認，支付就成功囉。

icash Pay官網提到，需下載「icash Pay」App，並透過相機掃碼進入支付畫面才會比較順利。（圖／聯合新聞網）

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