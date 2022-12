不准離開！Twitter新政策禁止其他社群平台連結

近期Twitter持續做了不少調整,而稍早更宣布將限制以推廣其他社群平台分享內容為主的帳號使用模式,同時在帳號個人簡介中也不能再加入導連至外站的網頁連結,藉此降低引誘使用者跳離Twitter服務的情況。

依照Twitter最新釋出的使用政策,強調並非全面在Twitter內限制分享其他網站或社群連結,而是會針對僅利用Twitter平台分享其他社群服務連結的使用情況加以限制,若使用者僅只是偶而分享其他社群平台連結的話,基本上並不會受影響。

而這樣的調整,自然也是基於避免使用者跳離Twitter服務,連接至其他社群平台瀏覽內容或進行互動的情況,因此若帳號主要將發文內容導導連至Facebook、Instagram、Mastodon、Tribel、Post、Nostr,或是前美國總統川普建立的Truth Social等社群平台時,Twitter就會移除相關內容。

另外,使用者在Twitter個人簡介也將禁止連接至外站,甚至以短連結等模式進行導連行為也會被禁止,初犯情況會先被暫停帳號使用權,重複出現相同行為的話,則會被永久封鎖帳號。

不過,Twitter也強調如果其他社群平台願意下廣告宣傳的話,則可以避開此類限制。

至於近期另一個Twitter變動,則是買下Twitter的Elon Musk稍早在其帳號頁面發起投票活動,提出是否該放棄擔任Twitter執行長的問題。到目前為止,已經有多數人支持Elon Musk放棄擔任Twitter執行長,但不確定Elon Musk是否會認真遵循投票結果辭去Twitter執行長職位。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.