歐盟執委會警告Meta 臉書分類廣告疑涉壟斷
歐洲聯盟執行委員會表示，臉書母公司Meta涉嫌濫用市場優勢地位，強制綁定分類廣告與社群媒體，扭曲市場競爭。執委會已針對上述違反歐盟反壟斷法的行為向Meta提出警告。
路透社報導，歐盟執委會（European Commission）在初步審查書中表示，將進一步調查此案，如果有充分證據顯示Meta違反歐盟法規，可能開罰高達Meta全球年營收額的10%。
Meta發言人蘭姆（Tim Lamb）透過聲明回應，「歐盟執委會提出的指控沒有根據」。
他並指出，「我們將繼續與監管當局合作，展現我們的產品創新既有利顧客，還能促進競爭」。
熟悉內情人士上月告訴路透社，針對Meta利用客戶數據，將分類廣告服務與社群媒體強制性地綁在一起，歐盟反壟斷監管機構正擬定指控內容。
執委會今天說，歐盟擔心，Meta替自家分類廣告服務Facebook Marketplace的競爭對手創造了「不公平的貿易條件」。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言