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一張圖勝過千言萬語？馬斯克與他並肩看世足冠軍賽 引網熱議

誰能接棒馬斯克成推特CEO？ 網友猜有黑馬！

自宅不想在Google Maps上被看光？1步驟教你在地圖上「永遠模糊」

聯合新聞網／ 綜合報導
不想自己家在Google Maps街景曝光，可以在回報問題中選擇打馬賽克。圖擷自google map
不想自己家在Google Maps街景曝光，可以在回報問題中選擇打馬賽克。圖擷自google map

Google Maps（Google地圖）已經是許多人生活中不可或缺的工具，尤其在旅行或開車的時候，可以說沒有Google Maps就好像失去了一半雙腿，Google Maps上的街景是它主要特色，不過你是否曾想過這些街景，可能會侵犯你的隱私？

根據《太陽報》報導，跟蹤狂或壞人可能會用它來偷看你的房子，這表示他們可以透過街景服務看到你家安裝的攝影機與門窗位置，而當大家因為過年過節，離家去度假時，可能讓家裡安全暴露在危險之中。

我們可以怎麼做來保護自己？科技達人托尼與保羅表示，我們可以Google Maps上的街景模糊自己的房子外觀。首先在電腦開啟Google Maps，並搜尋家裡地址找到自己的家，接著選左側家裡的圖片，再看右下角寫著「回報問題」，並點開它。

就會出現「檢舉不當街景服務圖片」，下方會看見你家的街景圖與一個紅框，調整紅框範圍（可放大或縮小），它就能覆蓋你想要模糊家外觀的區域。

接著Google會請你提供其他資訊，幫助他們正確模糊你想要的範圍，此時須依照他們的指示填寫資訊，並按下確定。此時這裡要注意，一旦按下確定將沒有回頭路，模糊的效果是永遠。最後輸入E-mail後確認不是機器人，按下提交後，你家的街景照片就會在Google Map上永遠模糊。

Google Maps

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