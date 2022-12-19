Crystal Dynamics宣布與Amazon Games合作發行《古墓奇兵》系列新作
Crystal Dynamics稍早證實，將與亞馬遜旗下Amazon Games合作，將由後者負責發行即將推出的《古墓奇兵》系列新作，同時也確認將在多個平台上架銷售。
《古墓奇兵》系列新作將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發，而系列作品負責人Dallas Dickinson則透露新作加入全新故事與遊戲體驗，同時也會以電影形式般的動作冒險遊戲呈現。
同時，Crystal Dynamics更透露新作將接續過往主角蘿拉的故事，但不會延續過往遊戲故事基礎，似乎呼應日前有傳聞指稱新作登場的蘿拉，將以更成熟年齡設定的說法。
而Crystal Dynamics工作室負責人Scot Amos表示，在公司由Embracer之後，將藉由推出《古墓奇兵》系列新作詮釋其轉型發展目標，同時也強調與Amazon Games合作將能實現推動《古墓奇兵》宇宙的想法。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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