《毀滅戰士》之父John Carmack 辭Meta虛擬實境首席技術發展顧問

id Software共同創辦人，同時也是著名美國遊戲設計師、有《毀滅戰士》之父稱號的John Carmack，稍早證實已經辭去擔任Meta的虛擬實境首席技術發展顧問。

John Carmack在其個人Facebook頁面表示，目前媒體引述報導內容僅為片段，為了不讓原本想法被曲解，因此對外公布原本向Meta內部員工寄發郵件內容，藉此說明辭去Meta虛擬實境首席技術發展顧問的原因。

其中，John Carmack強調Meta過去推出的Quest 2，已經相當接近理想中的虛擬實境頭戴裝置使用體驗，包含更輕盈重量、可單獨運作，同時也能依照更高運算需求與PC等裝置連接等特性。

但讓John Carmack無法接受的卻是Meta內部對於產品決策、設計應用效率有諸多問題，例如光是在Quest 2的GPU使用率僅有5%，但內部團隊卻對此感到滿意，甚至不願對此提出更精進作法。

而Meta雖然擁有龐大研發資源，卻始終將人力放在不具實質意義事項上，導致實際打造產品應用成效僅不到一半，因此對此感到不安。

John Carmack強調，Meta確實有足夠能力推動虛擬實境應用，同時也認為虛擬實境應用未來將能產生更大價值，但表示目前的Meta在發展決策上仍有不少問題。

卸下Meta虛擬實境首席技術發展顧問身分之後，John Carmack表示將專心投入自己創辦的Keen Technologies，並且推動通用人工智慧技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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