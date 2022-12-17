驚！控制狂情侶列8數位工具「互控」 用Zenly、設監視器卻更愛彼此了

被網友譽為「抓猴神器」的「冰棒」Zenly App將在2023年2月3日正式關閉，目前僅能讓「老用戶」繼續使用，沒想到卻讓一對控制狂情侶用好用滿，還在網路上分享8種含數位工具的「互控」方式，更使彼此感情「加溫」，引起熱議，網友大讚2人「根本天作之合」。

一名女子在Dcard發文表示，她和男友已交往5年、同居3年，今年還結了婚，但「控制慾、佔有慾都超級強」，認為已經到了「變態的行徑」，列出8種互相控制對方的方式。第1為：對方用的東西都是她購買的，「我喜歡佔領他的全部生活」，會把以前的舊物淘汰掉。第2為每天會一起洗澡，把洗澡當作聊天時光，「因為我們做啥都要一起不太想分開」，就連男方也會陪著她在半夜上廁所。

女方表示，一定會互看對方手機iPhone，密碼設為對方生日，並互設對方FaceID可隨時解鎖。（示意圖／ingimage）

第3為對方擁有她的信用卡和銀行金融卡，並保管所有私人物品，「甚至他知道我銀行卡密碼」，會幫忙提領現金、用她的帳戶買股票。第4為平常上班中午休息時間都會見面，「即便見面五分鐘也會見」，若分開1天或是出差則會不斷視訊，聽到這裡已有不少網友傻眼。

第5點起則是控制狂情侶的「數位監控」部分，提到一定會互看對方手機iPhone，密碼設為對方生日，在手機互設對方FaceID可隨時解鎖。第6為延續手機互看政策，可以直接登入對方的Instagram、YouTube和Email，「我們基本上是共用Youtube還有Email」，不僅可以讓對方直接看到自己的信，「甚至我很多聯絡信箱都直接填對方的。」

該名網友相當喜歡使用Zenly App，可以隨時看對方在哪裡並給愛心。（翻攝自Apple Store）

第7則提到自己是「抓猴神器」Zenly App愛用戶，在倒數關閉前夕也會瘋狂使用，「隨時可以看到彼此在哪超開心，常常會傳愛心給對方、還會看對方（手機）電量。」最後她為男方的辦公桌放了1台監視器，「因為我們都有工作，不能隨時聯繫。」有了監控鏡頭就能「隨時觀看」。至今兩人依舊甜情蜜意。

該文引起不少熱議，網友大讚「你們真的是天生一對，這種高需求低隱私，真的不是人人都能接受的。」、「現實版（卡通《蠟筆小新》）蜜琪、席林」、「好適合的變態組合喔」，也有人期盼也能找到「雙向佔有慾的另一半」，但也有網友未來如果原Po生小孩，千萬不要把控制慾轉移到小孩身上，導致家庭革命。

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