小島工作室證實將投入拍攝《死亡擱淺》遊戲改編電影

日前在The Game Awards遊戲大獎典禮上宣布將推出《死亡擱淺2》 (DS2)消息後，小島工作室稍早透過官方Twitter帳號證實將投入拍攝《死亡擱淺》遊戲改編電影。

依照Deadline報導指稱，《死亡擱淺》遊戲改編電影將由小島工作室與曾拍攝《宿劫》 (Barbarian)的執行製片Alex Lebovici旗下Hammerstone工作室合作拍攝，並且Hammerstone工作室獨資製作，並且由小島工作室美國分公司與加拿大電影導演Allan Ungar擔任執行製片者，但尚未確定編劇與導演人選。

而目前小島工作室及Hammerstone工作室均未透露內容細節，僅確定將以《死亡擱淺》遊戲宇宙形式加入全新元素與登場角色。

此項合作同時也實現小島秀夫過去一直以來一直希望投入電影創作的想法，並且讓小島工作室創作遊戲內容能以不同形式延伸，藉此吸引更多市場受眾族群。

🌈🦀🐬🐟🐋☔🌱👻🌪💀👶👍#DeathStranding Film Based On Hit Video Game In Works From ‘Barbarian’ EP Alex Lebovici’s #HammerstoneStudios, #KojimaProductions.https://t.co/x0tIbyOcEy — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) 2022年12月15日

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦