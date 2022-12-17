小島工作室證實將投入拍攝《死亡擱淺》遊戲改編電影
日前在The Game Awards遊戲大獎典禮上宣布將推出《死亡擱淺2》 (DS2)消息後，小島工作室稍早透過官方Twitter帳號證實將投入拍攝《死亡擱淺》遊戲改編電影。
依照Deadline報導指稱，《死亡擱淺》遊戲改編電影將由小島工作室與曾拍攝《宿劫》 (Barbarian)的執行製片Alex Lebovici旗下Hammerstone工作室合作拍攝，並且Hammerstone工作室獨資製作，並且由小島工作室美國分公司與加拿大電影導演Allan Ungar擔任執行製片者，但尚未確定編劇與導演人選。
而目前小島工作室及Hammerstone工作室均未透露內容細節，僅確定將以《死亡擱淺》遊戲宇宙形式加入全新元素與登場角色。
此項合作同時也實現小島秀夫過去一直以來一直希望投入電影創作的想法，並且讓小島工作室創作遊戲內容能以不同形式延伸，藉此吸引更多市場受眾族群。
🌈🦀🐬🐟🐋☔🌱👻🌪💀👶👍#DeathStranding Film Based On Hit Video Game In Works From ‘Barbarian’ EP Alex Lebovici’s #HammerstoneStudios, #KojimaProductions.https://t.co/x0tIbyOcEy— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) 2022年12月15日
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕
📢 10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！這款可愛又霸氣、免加好友「1鍵下載」
📢 【教你玩】比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 來用NGL App問害羞問題
📢 仍值得買！AirPods Pro 2耳壓感大減、降噪超有感 音質微輸Sony WH1000XM4
📢 iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言