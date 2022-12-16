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影／Deepfake生成韓國虛擬AI女團！能唱能跳吸住一票鐵粉

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國推出AI女團，不僅外型亮眼，還能唱能跳。圖擷自YouTube/1theK
韓國推出AI女團，不僅外型亮眼，還能唱能跳。圖擷自YouTube/1theK

K-pop風也能吹進虛擬世界！韓國近期推出用Deepfake技術生成的虛擬偶像女團，每個都能唱又會跳，吸引一票死忠粉絲。

ODDITYCENTRAL報導，近年來K-pop韓流席捲全球，知名偶像團體BTS和Black Pink等都在各國擁有許多鐵粉。在2020年富比世（Forbes）的百大收入富豪評比中，BTS的身價不只高達5000萬美元（約15億台幣）；南韓智庫現代研究所（Hyundai Research Institute, HRI）在2018年時更指出BTS每年能為韓國經濟帶來3.6億美元（約110億台幣）的收入。

偶像團體帶動韓國全國經濟，連觀光人數都因此大幅提升，因此便有公司聯想到近年來流行的Deepfake技術，決定用AI打造出全新女團。

Deepfake技術又被譯為深偽技術，是透過AI的深度學習技術（deep learning）製造出偽造的訊息，用於仿造人物的影像及聲音。這支女團Eternity便是由韓國深度學習公司Pulse9推出的。團體中11名成員的外型、穿搭、聲音都很有自己的特色，不過所有成員其實都「不是真人」。

該公司先以可愛、性感、楚楚可憐、有智慧的樣貌為目標，設計出101種女性的臉孔，接著進行票選，才為選出來的角色繪製動畫。這支女團已經推出了幾首單曲，雖然動作看起來很自然，不過還是看得出來臉部表情有點僵硬，聲音與嘴巴也無法同步。除此之外，由於AI還沒有辦法做出跟人類一樣的歌聲，所以Eternity的歌聲其實是請真人唱完再配音的。

目前身兼「經紀公司」的Pulse9已經為Eternity安排一系列的表演計畫，不只經營社群媒體，成為代言人拍廣告代言化妝品、更擔任嘉賓「出席」時尚秀。

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