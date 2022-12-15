臉書未管制仇恨內容 衣國提訴訟求償

衣索比亞內戰今年終於止息，秋後算帳要臉書賠償！因為在內戰期間臉書未能防止仇恨言論散播，該國民眾提出訴訟，要求該企業設立基金賠償受害者，更得到國際特赦組織的支持。但臉書發言人說，目前還沒收到相關通知，臉書會持續努力防治有害內容。

提訴訟控告臉書言論

《衛報》報導，在提格瑞內戰期間，臉書下架煽動戰爭的貼文，甚至置之不理，導致民眾間的對立與仇恨加深，更間接助長了該國內戰的緊張局勢。目前衣索比亞民眾正聯合起來，向Meta發起訴訟，要求為受害者設立16億美金的基金。

其中一名請願者說，自己的父親是衣索比亞的學者，在2021年的內戰期間慘遭殺害，之前父親就已經成為網路上貼文惡意攻擊的對象，儘管向臉書進行申訴，但都遲遲沒有得到回應。他說，「我要將臉書告上法庭，為了那些因為企業謀取暴利而死傷的同胞伸冤。」

國際特赦組織對此申訴表示支持並譴責臉書說，「臉書的爭議內容能讓更多人成為臉書的用戶，更是Meta營利的方式之一」。該組織人員塔科拉說，衣索比亞人相當仰賴社群媒體取得新聞資訊，但因為臉書上的散播仇恨的假消息，導致人權工作者也遭到許多汙衊。

管制不夠努力

然而，臉書發言人沃爾特斯卻表示，目前無法對該訴訟表達意見，因為還沒有收到任何相關的通知。他聲明，「我們有嚴格規定在臉書與Instagram上允許與不允許的內容，絕對會禁止散播仇恨與暴力的內容，已投入大量資金與技術來刪除這些內容」，並強調會持續努力找到衣索比亞的違規內容。

過去，臉書就曾在相對缺乏媒體素養的國家發展業務，但未能投入足夠的資源來阻止違法內容而引發爭議。如臉書於2018年就承認，在緬甸國內防止針對羅興亞人的仇恨內容時，該企業所做的努力還不夠。

《半島電視台》報導，衣索比亞南部的提格瑞地區於2020年爆發戰事，在非洲聯盟與其他非洲的協力下，該國政府於10月與地方武裝部隊進行和平談判，並達成停火協議，超過2年的內戰終於畫下休止符，但目前仍在修復的階段。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦