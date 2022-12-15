快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

直擊日本18禁泡泡浴！Joeman揪人體驗「直接那個」 驚跟A片一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber「Joeman」（左）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）
YouTuber「Joeman」（左）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

知名YouTuber「Joeman」除了開箱影片外，平價與奢華的「Joe是要對決」單元也吸引不少人觀看，這次Joeman前進日本東京吉原揭密兩者價差6萬6000元日幣（約台幣1萬4884元）的「奢華泡泡浴」與「平價泡泡浴」是否有所不同，引起網友爭睹，影片才播出2天，點閱已破百萬次。

日本盛行的泡泡浴又稱「殘廢澡」，其實是男女間交流的產業，意即「幫客人洗澡」，但免不了有肢體上的接觸。而全世界泡泡浴的聖地就位在日本東京的吉原，店家數至少有130家以上。Joeman邀「中指通」體驗最便宜的泡泡浴（50分鐘1萬4000日幣，約台幣3157元）、「瘋男」的晨灰去中價位（3萬5000日幣，約台幣7893元）、Nick則到進入要價8萬日幣（約台幣1萬8041元），也是最貴的泡泡浴。

YouTuber「Joeman」（右）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）
YouTuber「Joeman」（右）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

洗泡泡浴的方式也相當簡單，「中指通」表示，像高級泡泡浴可先選喜歡的女生後，再選方案與時間，就能享受「尊爵服務」。中指通體驗完價位最低的泡泡浴表示，是年紀稍長的阿姨幫他洗澡，「只要不要聚焦在她45歲以上」，讚賞她相當「有料」、服務態度相當好，認為「薑還是老的辣」，但可能不能太挑剔外型。

Joeman（左）訪問女子表示，「瘋男」的晨灰態度相當溫柔。（翻攝自Joeman YouTube頻道）
Joeman（左）訪問女子表示，「瘋男」的晨灰態度相當溫柔。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

晨灰體驗完中價位的泡泡浴後，表示3萬5000日幣很超值，裡頭場景就跟謎片一樣，女方還要求他幫她脫下衣服，再為他洗澡，過程相當滿意，感受到對方「很用心在對待這件事」，他還強調，女方還要求「再一次」但被他拒絕，女方事後也讚賞晨灰相當溫柔。

最後高檔的泡泡浴也讓Nick讚賞，認為挑選的女生照片跟本人有9成像，技術也非常好，在還沒洗澡前2人就已有「親密接觸」，「（以）69的位置在幫你那個」，讓他相當驚訝，這也算是高級店特有的專屬服務。但他自己認為應該還是先洗澡再進行親密接觸才比較有Fu，但整個過程就跟A片一樣，後來就躺到氣墊床上進行互動，「她在上面嚕來嚕去、來去自如。」讓眾人直呼高級店真的很不一樣。

該影片引起男女網友討論，就有網友表示，「我一直以為是半套的，原來是做全套。」、「日本有沒有女生可以去的店」，也讓男網友驚訝「（該影片）竟然意外的大眾接受度很高」、「馬上燃起去日本的衝動欸。」、「不看了，先去訂機票。」

Joeman（左二）邀中指通（左起）、Nick、晨灰分享體驗泡泡浴的心得。（翻攝自Joeman YouTube頻道）
Joeman（左二）邀中指通（左起）、Nick、晨灰分享體驗泡泡浴的心得。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

YouTube 日本

延伸閱讀

影／《寶可夢朱紫》又有BUG！騎「空氣神獸」笑變18禁 玩家交疊安捏母湯唷

大膽脫衣裸身…各國美女網紅用抖音套「透明濾鏡」 恐遭破解

蘋果iPhone 14「車禍偵測＋衛星SOS緊急服務」2合1有多強？直接派直升機救峽谷落難男女

網紅聖結石「發文4天僅28讚」被指過氣 本人親吐心聲：現在更快樂

相關新聞

直擊日本18禁泡泡浴！Joeman揪人體驗「直接那個」 驚跟A片一樣

知名YouTuber「Joeman」除了開箱影片外，平價與奢華的「Joe是要對決」單元也吸引不少人觀看，這次Joeman前進日本東京吉原揭密兩者價差6萬6000元日幣（約台幣1萬4884元）的「奢華泡泡浴」與「平價泡泡浴」是否有所不同，引起網友爭睹，影片才播出2天，點閱已破百萬次。

創新還是擾民？新功能「IG便利貼」 用戶反應兩極

近來社群平台Instagram推出新功能「便利貼」，用戶可以於訊息頁上方留下至多60字的訊息，簡單分享自己的近況或心情，不過網友們對此功能意見兩極，有人表示看了很煩躁，也有人認為很適合懶得發限時動態的用戶。

影／《寶可夢朱紫》又有BUG！騎「空氣神獸」笑變18禁 玩家交疊安捏母湯唷

《寶可夢朱／紫（Pokémon Scarlet & Violet.）》的不少玩家不斷地遇到莫名其妙的遊戲BUG，還出現18禁，但似乎不減粉絲興致，11月推出至今，仍霸佔銷量排行榜第1名！

網紅聖結石「發文4天僅28讚」被指過氣 本人親吐心聲：現在更快樂

坐擁130萬訂閱者的YouTuber聖結石，本名曾聖傑，人氣頗高的他在臉書共有58萬名粉絲，過去每每在臉書發文，都有幾千人次按讚，近日卻有網友發現，聖結石現今的貼文流量大不如前，4天內僅累積28個讚，甚至比一般用戶還低。

當心！孩子每天打電動、看YouTube一小時 患強迫症風險增13%

近期一項研究指出，孩童打電動、看YouTube的時間每增加一小時，罹患強迫症的風險就會增加13%。

iOS 17新變革？蘋果有望允許iPhone、iPad使用「第三方」App Store

以App Store聞名的蘋果，預計將在iOS 17開放第三方應用商店，未來可能允許iPhone跟iPad使用第三方App商店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。