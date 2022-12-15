直擊日本18禁泡泡浴！Joeman揪人體驗「直接那個」 驚跟A片一樣

知名YouTuber「Joeman」除了開箱影片外，平價與奢華的「Joe是要對決」單元也吸引不少人觀看，這次Joeman前進日本東京吉原揭密兩者價差6萬6000元日幣（約台幣1萬4884元）的「奢華泡泡浴」與「平價泡泡浴」是否有所不同，引起網友爭睹，影片才播出2天，點閱已破百萬次。

日本盛行的泡泡浴又稱「殘廢澡」，其實是男女間交流的產業，意即「幫客人洗澡」，但免不了有肢體上的接觸。而全世界泡泡浴的聖地就位在日本東京的吉原，店家數至少有130家以上。Joeman邀「中指通」體驗最便宜的泡泡浴（50分鐘1萬4000日幣，約台幣3157元）、「瘋男」的晨灰去中價位（3萬5000日幣，約台幣7893元）、Nick則到進入要價8萬日幣（約台幣1萬8041元），也是最貴的泡泡浴。

YouTuber「Joeman」（右）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

洗泡泡浴的方式也相當簡單，「中指通」表示，像高級泡泡浴可先選喜歡的女生後，再選方案與時間，就能享受「尊爵服務」。中指通體驗完價位最低的泡泡浴表示，是年紀稍長的阿姨幫他洗澡，「只要不要聚焦在她45歲以上」，讚賞她相當「有料」、服務態度相當好，認為「薑還是老的辣」，但可能不能太挑剔外型。

Joeman（左）訪問女子表示，「瘋男」的晨灰態度相當溫柔。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

晨灰體驗完中價位的泡泡浴後，表示3萬5000日幣很超值，裡頭場景就跟謎片一樣，女方還要求他幫她脫下衣服，再為他洗澡，過程相當滿意，感受到對方「很用心在對待這件事」，他還強調，女方還要求「再一次」但被他拒絕，女方事後也讚賞晨灰相當溫柔。

最後高檔的泡泡浴也讓Nick讚賞，認為挑選的女生照片跟本人有9成像，技術也非常好，在還沒洗澡前2人就已有「親密接觸」，「（以）69的位置在幫你那個」，讓他相當驚訝，這也算是高級店特有的專屬服務。但他自己認為應該還是先洗澡再進行親密接觸才比較有Fu，但整個過程就跟A片一樣，後來就躺到氣墊床上進行互動，「她在上面嚕來嚕去、來去自如。」讓眾人直呼高級店真的很不一樣。

該影片引起男女網友討論，就有網友表示，「我一直以為是半套的，原來是做全套。」、「日本有沒有女生可以去的店」，也讓男網友驚訝「（該影片）竟然意外的大眾接受度很高」、「馬上燃起去日本的衝動欸。」、「不看了，先去訂機票。」

Joeman（左二）邀中指通（左起）、Nick、晨灰分享體驗泡泡浴的心得。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

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