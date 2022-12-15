iOS 17新變革？蘋果有望允許iPhone、iPad使用「第三方」App Store
以App Store聞名的蘋果，預計將在iOS 17開放第三方應用商店，未來可能允許iPhone跟iPad使用第三方App商店。
根據《the verge》報導，在彭博社的一份報告中顯示，蘋果計畫讓用戶在iOS上安裝第三方應用程式商店，而這項轉變可說是蘋果的一大變革。過去他們都只允許iPhone和iPad使用者從App Store下載應用程式。
據了解，隨著歐盟新法訂立，不只促使蘋果將iPhone改為USB-C，也因為先前通過的《數位市場法》，讓蘋果的軟體服務生態被迫跟著改變。這項法令意在制定數位守門人規則，並確保自由市場的開放，預計2024年將開始實施。
不過根據彭博社指出，蘋果仍握有些優勢關鍵，例如該公司可能考慮「強制要求某些安全規範」，或以特定方式驗證外部應用程式，並可能收取費用。蘋果尚未決定是否允許開發人員在應用程式中，安裝第三方支付系統。
但蘋果還沒針對這些推測回應，但確定的是蘋果在2024年必須要在iPhone中增加USB-C。
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