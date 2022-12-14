免費會員也有！Spotify聽歌能測MBTI 16種性格 教你從「2022年度總回顧」找出它

不少App在年底都有「年度回顧」一整年的使用紀錄，也能回味先前時光。有網友發現，使用了音樂串流平台「Spotify」App的「2022年度總回顧（Spotify Wrapped 2022）」竟可以從歌單知道性格，引起討論，但也有網友未出現相關資訊，現在就讓《聯合新聞網》教你怎麼從歌單找到自己的性格吧！

Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI）」的16型人格測驗，吸引不少網友分享自己的性格。（翻攝自Spotify官網）

Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI，Myers-Briggs Type Indicator）」的16型人格測驗，將用戶的音樂品味分出16種「聆聽性格」（Listening Personality），都有不同的專屬彩色卡片，吸引不少網友在網路上分享自己的「個性」，至於是否準確則見人見智了。

如何找到「2022年度總回顧」這些功能呢？首先必要條件就是一定要將「Spotify」App更新到最新版本，可使用下面不同方法進入：

★如何找到「2022年度總回顧」看自我個性？ 1.「Spoyify」App的「首頁」往下滑動頁面，可看到「回顧你的2022年」，點選進入後→出現類似IG的限時動態，其中1則就能看見自己的歌單「個性」了。 如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網） 如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網） 2.「Spoyify」App的「搜尋」→2022年度總回顧→點選「你的年度總回顧來囉」→一樣出現類似IG的限時動態，其中1則就能看見自己的歌單「個性」了。 如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網） 3.直接在搜尋列搜尋2022、2022年度總回顧或2022 Wrapped也能找到。

至於這次Spotify分出的16種「聆聽性格」劃分成類似MBTI的 4種不同類別，再從每個類別組成4個英文字，4種類別、16種性格如下：

★4種類別： ．熟悉（F，Familiarity）／探索（E，Exploration）．忠誠度（L，Loyalty）／多樣性（V，Variety）．永恆性（T，Timelessness）／新穎性（N，Newness）．共同性（C，Commonality）／獨特性（U，Uniqueness） Spotify分出的16種「聆聽性格」每個人都不同，相當有趣。（製圖／聯合新聞網） ★16個性格 ．冒險家（The Adventurer）．潮流頭香（The Early Adopter）．深潛者（The Deep Diver）．信徒（The Devotee）．流連忘返者（The Replayer）．音樂行家（The Connoisseur）．獨行俠（The Maverick）．鐵粉（The Fan Clubber）．先驅者（The Top Charter）．極度熱愛者（The Enthusiast）．時空旅者（The Time Traveler）．音樂學家（The Musicologist）．遊牧民族（The Nomad）．旅人（The Voyager）．點唱機（The Jukeboxer）．專家（The Specialist） Spotify分出的16種「聆聽性格」看看你是哪一種吧！（翻攝自Spotify官網）

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