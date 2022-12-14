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免費會員也有！Spotify聽歌能測MBTI 16種性格 教你從「2022年度總回顧」找出它

聯合新聞網／ 綜合報導
Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI）」的16型人格測驗，吸引不少網友分享自己的性格。（翻攝自Spotify官網）
Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI）」的16型人格測驗，吸引不少網友分享自己的性格。（翻攝自Spotify官網）

不少App在年底都有「年度回顧」一整年的使用紀錄，也能回味先前時光。有網友發現，使用了音樂串流平台「Spotify」App的「2022年度總回顧（Spotify Wrapped 2022）」竟可以從歌單知道性格，引起討論，但也有網友未出現相關資訊，現在就讓《聯合新聞網》教你怎麼從歌單找到自己的性格吧！

Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI）」的16型人格測驗，吸引不少網友分享自己的性格。（翻攝自Spotify官網）
Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI）」的16型人格測驗，吸引不少網友分享自己的性格。（翻攝自Spotify官網）

Spotify日前推出「2022年度總回顧」，整理出用戶最愛的藝人、歌曲、曲風及聆聽時間等資訊，並加入了網路爆紅的「麥布二氏心理類型量表（MBTI，Myers-Briggs Type Indicator）」的16型人格測驗，將用戶的音樂品味分出16種「聆聽性格」（Listening Personality），都有不同的專屬彩色卡片，吸引不少網友在網路上分享自己的「個性」，至於是否準確則見人見智了。

如何找到「2022年度總回顧」這些功能呢？首先必要條件就是一定要將「Spotify」App更新到最新版本，可使用下面不同方法進入：

★如何找到「2022年度總回顧」看自我個性？

1.「Spoyify」App的「首頁」往下滑動頁面，可看到「回顧你的2022年」，點選進入後→出現類似IG的限時動態，其中1則就能看見自己的歌單「個性」了。

如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）
如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）

如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）
如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）

2.「Spoyify」App的「搜尋」→2022年度總回顧→點選「你的年度總回顧來囉」→一樣出現類似IG的限時動態，其中1則就能看見自己的歌單「個性」了。

如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）
如何找到「2022年度總回顧」自我個性的操作方法。（製圖／聯合新聞網）

3.直接在搜尋列搜尋2022、2022年度總回顧或2022 Wrapped也能找到。

至於這次Spotify分出的16種「聆聽性格」劃分成類似MBTI的 4種不同類別，再從每個類別組成4個英文字，4種類別、16種性格如下：

★4種類別：

．熟悉（F，Familiarity）／探索（E，Exploration）
．忠誠度（L，Loyalty）／多樣性（V，Variety）
．永恆性（T，Timelessness）／新穎性（N，Newness）
．共同性（C，Commonality）／獨特性（U，Uniqueness）

Spotify分出的16種「聆聽性格」每個人都不同，相當有趣。（製圖／聯合新聞網）
Spotify分出的16種「聆聽性格」每個人都不同，相當有趣。（製圖／聯合新聞網）

★16個性格

．冒險家（The Adventurer）
．潮流頭香（The Early Adopter）
．深潛者（The Deep Diver）
．信徒（The Devotee）
．流連忘返者（The Replayer）
．音樂行家（The Connoisseur）
．獨行俠（The Maverick）
．鐵粉（The Fan Clubber）
．先驅者（The Top Charter）
．極度熱愛者（The Enthusiast）
．時空旅者（The Time Traveler）
．音樂學家（The Musicologist）
．遊牧民族（The Nomad）
．旅人（The Voyager）
．點唱機（The Jukeboxer）
．專家（The Specialist）

Spotify分出的16種「聆聽性格」看看你是哪一種吧！（翻攝自Spotify官網）
Spotify分出的16種「聆聽性格」看看你是哪一種吧！（翻攝自Spotify官網）

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