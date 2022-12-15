當心！孩子每天打電動、看YouTube一小時 患強迫症風險增13%
近期一項研究指出，孩童打電動、看YouTube的時間每增加一小時，罹患強迫症的風險就會增加13%。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，加州大學舊金山分校的專家針對9204名9至10歲的兒童進行研究。研究一開始，專家調查所有受試者打電動、看電視的時間，並在兩年後訪問受試者的父母或監護人，了解孩童是否出現強迫症的症狀。
研究人員發現，孩童每天看螢幕的時間平均為3小時54分鐘，這麼長的時間甚至還未包含在學校因學習需要所使用螢幕的時間。研究員在後續追蹤時發現，9204名受試者中，有405名孩童（4.4%）被診斷出患有強迫症。專家分析後認為，花越長時間打電動、看YouTube或影片的孩童，診斷出強迫症的風險就越高。
強迫症目前已經對近250萬名美國成年人造成影響，罹患該病症的患者會出現強迫性的重複行為或意念。患者可能會有突然的強迫性恐懼或想法，患者為了緩解該意念衍生的焦慮感，便會頻繁地持續重複某些特定行為。
研究報告指出，孩童花愈多時間打電動，就會覺得需要花更多時間再打電動，即使想要停下來也停不下來。負責研究的兒科醫師納格塔（Jason Nagata）表示，對於打電動的侵入性意念可能便是造成打電動強迫行為的原因。
專家建議，家長應該制定使用規範，限制孩子的使用時間和方式，以避免影響孩童的心理健康。美國疾病控制與預防中心CDC建議，兒童每天使用螢幕的時間，應限縮在1到2小時之間。
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